BITCOIN (BTC)

Michael Saylor, bitcoin piyasasındaki dip ve yeni büyüme dinamikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu

  • Michael Saylor, Bitcoin'in yeni dip seviyesini ve artan talebi değerlendirdi.
  • Şirketler ve finansal ürünler, kripto piyasasında farklı dinamiklerin oluşmasına yol açıyor.
Michael Saylor, kurucusu olduğu ve başkanlığını yürüttüğü Strategy şirketiyle kripto para dünyasında öne çıkan bir isim olarak tanınıyor. Özellikle Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Saylor, kısa süre önce Mizuho’nun düzenlediği bir etkinlikte Bitcoin piyasasının mevcut durumu ve olası yönü hakkında görüşlerini paylaştı.

İçindekiler
1 Bitcoin’de dip ve teklif-talep dinamikleri
2 Kredi piyasaları, getiri mekanizmaları ve dijital dönüşüm

Bitcoin’de dip ve teklif-talep dinamikleri

Saylor, Bitcoin fiyatının yılın başlarında 60.000 dolar civarında taban oluşturduğuna inanıyor. Ona göre, piyasalarda dibi belirleyen en önemli unsur değerlemeler değil, satıcıların piyasadan çekilmeye başlaması. Fiyat hareketlerinde trend değişimlerinin ise daha çok sermaye yapısı ve likidite akışlarından kaynaklandığını vurguluyor.

Son dönemde Bitcoin için satış baskısının büyük ölçüde azaldığı, aynı zamanda yeni ETF girişleriyle talebin arttığı gözlemleniyor. Şirketlerin varlıklarını Bitcoin’e yönlendirmesi ve günlük arzın büyük bölümünün yatırım ürünleri üzerinden toplanması piyasada yeni bir denge oluşturdu.

Kredi piyasaları, getiri mekanizmaları ve dijital dönüşüm

Piyasada bir sonraki yükselişin, Bitcoin tabanlı kredi ve dijital finans enstrümanlarının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacağını düşünen Saylor, böylece kripto para piyasasında yalnızca al-sat işlemleriyle sınırlı olmayan yeni bir ekonomik hareketin başlayabileceğini belirtiyor. Bitcoin’in artık daha geniş ölçekli kredi ve borçlanma işlemlerine de temel oluşturabileceği öngörülüyor.

Şirketin STRC kodlu tercihli hisse senedinin yüzde 11,5’lik getirisi, Saylor’ın açıklamasına göre, şirketin Bitcoin’in uzun vadeli değer artışı beklentisinin oldukça altında bulunuyor. Açıklamasında, Bitcoin’i getiri elde edilemeyen bir varlıktan, sermaye piyasalarında kullanılabilen bir araca dönüştürme hedefinde olduklarını ifade ediyor.

Yakın zamanda gündeme gelen ve kripto piyasasında sıkça tartışılan kuantum bilişim riskleriyle ilgili ise, Saylor bu tehditlerin abartıldığını ve pratik olarak onlarca yıl uzak olduğunu söylüyor. Bu tarz bir tehdidin ortaya çıkması halinde de çözümlenebileceğine inanıyor.

Mizuho tarafından Strategy şirketinin hisse fiyatı hedefi 320 dolar olarak güncellendi. Şirketin mevcut fiyatı 127 dolar seviyelerindeyken, bu beklenti hissede kayda değer bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bitcoin’in uzun vadeli değer artışı beklentimizin, geleneksel getiri oranlarının üzerinde kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Buradan hareketle, Bitcoin’in finans dünyasındaki rolünü genişletmeye devam etmeyi hedefliyoruz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
