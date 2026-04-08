XFUNDS’ın NGHT fonu ile Bitcoin ve tahvil yatırımlarında yeni dönem

XFUNDS tarafından başlatılan yeni borsa yatırım fonu, yatırımcılara Bitcoin ile kısa vadeli ABD Hazine tahvillerini bir arada sunuyor. Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF, yatırım stratejisini ABD piyasaları kapandıktan sonra Bitcoin’e, seans başladığında ise nakit ve devlet tahvillerine yönelterek farklı bir model izliyor.

NGHT fonunda Bitcoin ve tahvil dengesine yeni yaklaşım

NGHT kodu ile piyasaya sürülen fon, ABD piyasalarında işlem kapanışı sonrasında dolaylı biçimde Bitcoin’e yatırım yapıyor. Ertesi gün piyasa tekrar açıldığında, fon dahilindeki varlıklar yeniden nakit ve devlet tahvillerine çevriliyor. Bu model, Bitcoin’in genellikle akşam ve gece saatlerinde daha yoğun hareketliliğe sahip olmasından kaynaklanan getiri potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

XFUNDS’ın CEO’su David Nicholas, fonun stratejisini şöyle açıkladı:

Bitcoin haftanın her günü ve günün her saati işlem görüyor; artık fiyat dinamikleri giderek ABD dışındaki piyasa saatlerinde belirginleşiyor.

Fonun sistematik biçimde “Bitcoin’in gece getirisi”ni izole etmeye çalıştığı belirtiliyor. Daha önceki dönemlere bakıldığında, Bitcoin’de en yüksek getirilerin gece saatlerinde görüldüğü vurgulanıyor. NGHT fonu, gün içinde ABD hisse senetleriyle birlikte hareket etme eğilimine karşı, bu saatlerde sadece nakit ve Hazine tahvili pozisyonunu korumayı amaçlamakta.

Spot Bitcoin ETF’lerinde rekabet artıyor

NGHT fonunun piyasaya sürülmesiyle birlikte spot Bitcoin ETF’lerinde de rekabet daha da kızıştı. Aynı gün Morgan Stanley tarafından çıkartılan MSBT isimli spot Bitcoin ETF, yüzde 0,14’lük yönetim ücretiyle sektördeki büyük oyuncular olan BlackRock ve Grayscale’in sunduğu ürünlere kıyasla daha düşük bir maliyetle yatırımcıların karşısına çıktı.

Morgan Stanley, ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olarak yaklaşık 16 bin danışman ile trilyonlarca dolarlık müşteriye hizmet veriyor. Bu nedenle bankanın Bitcoin ETF’i, pazarda önemli bir katılımcı olarak görülüyor.

Fon analizleriyle bilinen Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre, MSBT’nin birinci yılında 5 milyar dolarlık yönetilen varlığa ulaşma ihtimali bulunuyor. Lansmanın ilk gününde ise 30 milyon dolarlık işlem hacmine erişilebileceği öngörülüyor.

Son dönemde spot Bitcoin ETF’lerine yönelen yatırımcı ilgisi yeniden artış gösterdi. Bir süredir devam eden yüksek miktarlı çıkışların ardından, geçtiğimiz Pazartesi günü ABD’de listelenen fonlara 471 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu rakam, son altı haftanın en yüksek günlük girişine işaret etti. Özellikle BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ve Fidelity’nin FBTC fonları, söz konusu hareketliliğin başını çekti.