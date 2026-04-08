Yuga Labs ile sanatçılar arasındaki Bored Ape NFT davasında uzlaşma sağlandı

  • Bored Ape Yacht Club ile ilgili NFT telif davası, tarafların uzlaşmasıyla tamamlandı.
  • Yuga Labs’ın marka hakları korunurken, sanatçılar gelecekte bu görselleri kullanamayacak.
Kripto dünyasının tanınmış NFT projelerinden Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki Yuga Labs, sanatçılar Ryder Ripps ve Jeremy Cahen ile iki yıldır devam eden telif hakkı uyuşmazlığını sona erdiren bir anlaşmaya vardı. Bu süreç, iki sanatçının Bored Ape görsellerini kullanarak oluşturdukları koleksiyonun parodi sınırında kalıp kalmadığı ya da marka hakkı ihlali oluşturup oluşturmadığı tartışması üzerine başlamıştı.

İki yıllık hukuki süreç sona erdi

Anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte Kaliforniya’daki federal mahkemeye sunulan yeni belge, Ripps ve Cahen’ın Yuga Labs’a ait görselleri ve markaları gelecekte kullanmasını kalıcı biçimde yasaklıyor. Ancak uzlaşmanın maddi detayları ve taraflar arasında hangi şartlarda varıldığı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yuga Labs, 2022 yılında açtığı davada, Ryder Ripps ve Jeremy Cahen’ın “RR/BAYC” adıyla tanıttıkları NFT koleksiyonunda Bored Ape Yacht Club görsellerini izinsiz biçimde tekrar kullandıklarını ve bu projeyle alıcıları yanılttıklarını öne sürmüştü. Şirketin ifadesine göre, bu koleksiyon milyonlarca dolar gelir getirerek tüketicilerin kafasını karıştırdı.

Savunma tarafı ise hazırladıkları çalışmanın Bored Ape Yacht Club’a bir tür karşı duruş olarak parodi amacını taşıdığını, ticari kasıt güdülmediğini savundu. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, NFT camiasında “parodi hakkı” ve marka koruması sınırlarının ne kadar esnek olduğuna ilişkin geniş bir tartışma başlatmıştı.

Mahkeme kararları ve hukuki sonuçlar

Davaya ilk bakan bölge mahkemesi, Yuga Labs’ın iddialarını kabul ederek yaklaşık 9 milyon dolar tazminata hükmetmişti. Mahkeme bu noktada, Yuga Labs’ın fikri haklarının ihlal edildiği kanaatine varmıştı. Ancak daha sonraki itiraz sürecinde davanın temyiz mahkemesine taşınmasıyla birlikte, ilk karar bozuldu.

Temyiz aşamasında mahkeme, koleksiyon alıcılarının gerçekten kandırılıp kandırılmadığı sorununun bir jüri tarafından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Dolayısıyla davanın jüri önünde yeniden görülmesi gündeme gelmişti. Ancak tarafların anlaşmasıyla birlikte bu olasılık ortadan kalktı ve dava sonuçlanmadan sona ermiş oldu.

Yuga Labs, merkezi ABD’de bulunan ve özellikle Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonu ile tanınan bir teknoloji şirketi. Şirket, koleksiyonun 2021 yılının başındaki yükselişiyle dijital sanat ve koleksiyon dünyasında büyük ses getirdi. Bored Ape Yacht Club, kısa sürede NFT piyasasının en çok bilinen ve yüksek değerli projelerinden biri haline geldi.

Ryder Ripps ve Jeremy Cahen, dijital sanat alanında farklı projelere imza atan isimler olarak öne çıkıyor. Her iki sanatçı da NFT ve blokzincir tabanlı içerik üretimiyle ilgileniyor. Çıkardıkları RR/BAYC koleksiyonu, NFT dünyasında tartışmalara neden oldu ve bu davayla kamuoyunun gündemine taşındı.

Sonuç olarak, yapılan anlaşmayla birlikte iki yıllık hukuki süreç resmen sona erdi. Ripps ve Cahen, bundan böyle Yuga Labs’a ait marka ve görselleri kullanamayacak. Uzlaşmanın diğer ayrıntıları ise gizliliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

