Bildiğiniz gibi NFT pazarında her saat, her gün hatta her hafta yeni bir koleksiyon zirveye oynamak için ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde ise bunu yapan Goblintown.wtf isimli NFT koleksiyonuydu.

Grotesk ismi verilen, varlıkların değişik şekilde tasvir edilmesiyle ortaya çıkan Goblin Town NFT’leri geçtiğimiz hafta 24 saatlik ve haftalık satış hacmine baktığımızda NFT sektörünün bilinen ve güçlü koleksiyonlarından olan BAYC koleksiyonunun üstünde satış hacmi gerçekleştirdi.

Bunu doğrular nitelikte NFT veri toplayıcısı CryptoSlam’e göre, proje ortalama %1000 artışla geçtiğimiz zaman diliminde yaklaşık 8.5 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Diğer yandan kıyaslamasını yaptığımız Yuga Labs’ın BAYC koleksiyonu, 24 saat içinde ortalama 2.8 milyon dolar satışa ulaşarak 3 kat daha az satış gerçekleştirerek Goblin Town NFT’lerinin gerisinde kaldı. Yani Goblinler listede ilk sıraya yerleşirken, BAYC listede ikinci sırada yer aldı.

Goblinlerin şu an taban fiyatı dediğimiz floor fiyatına baktığımızda bugün itibari ile 7 ETH’den satışının gerçekleştiğini hepimiz görüyoruz ve bu fiyatta aslında bu koleksiyonun çok sert bir şekilde yükselme gösterdiğine işaret ediyor.

Tabi insanlar Dünya’da ekonomik krizin bu kadar hat safhaya geldiği şu zamanlarda bu ve benzeri şeylere bu kadar fiyatlar verilmesine şaşırıyorlar. Hatta twitter’da NFT yatırımcılığı yapan @moonoverlord isimli bir kullanıcı “Küresel piyasalar çöküşün eşiğinde ama insanlar buna 4.000 dolar harcıyor” şeklinde bir tweet paylaştığına tanık oldum.

Goblin Kasabası adlı bu NFT projesi, ejderhalar, büyücüler ve sivrisinekler de dahil olmak üzere bir çok farklı yaratığı bünyesinde bulunduran 10.000 NFT’den oluşan bir koleksiyon.

Koleksiyonu daha fazla detaylandıramıyorum çünkü, projenin kendi web sitesine girdiğinizde her hangi bir yol haritasının ve kayda değer bir açıklamanın hatta Discord topluluğunun olmaması bu projenin neden bu kadar hype haline geldiğini düşündürmüyor değil!

Bu durum NFT’lerde ayı sezonunu yaşadığımız şu zamanlarda, üzerinde o kadar planlamalar ve geliştirmeler sağlanan projelerin düşüşünü izlememize sebep olurken, diğer yandan da böyle olayların gerçekleşmesi, koleksiyonerlerin durağan piyasada anlık yükselişlerin peşinde olduğunu gösterir nitelikte.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.