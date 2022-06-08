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Popüler kripto para YouTube kanalı Cheeky Crypto’nin sunucusu ve kripto para analisti Chris, 125 binden fazla abonesine yılın geri kalanında inanılmaz oranlarda yükselişler kaydederek büyük patlama yapmasını beklediği altcoin‘leri sıraladı.

Analistin yıl içinde yatırımcısına büyük kazançlar sağlayacağını öngörerek derlediği listede Polygon (MATIC) ve Loopring (LRC) başta olmak üzere toplamda beş altcoin yer alıyor. İşte analistin yıl içinde büyük çıkış yapmasını beklediği altcoin’ler.

Polygon (MATIC)

Chris’in yıl içinde büyük patlama yapmasını beklediği ilk altcoin bir Layer 2 çözümü olan Polygon (MATIC). Analist, bir önceki dev boğa koşusunda güzel yükselişler yapan Layer 1 çözümlerinin ardından sıranın Layer 2’lerde olduğuna ve MATIC’in bu yükseliş trendinde başı çekeceğine inanıyor.

Yazım sırasında 0,5228 dolardan işlem gören MATIC, 27 Aralık 2021 tarihinde 2,92 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 76,90 altında fiyatlanıyor.

Loopring (LRC)

Analistin listesindeki ikinci altcoin, yine bir Layer 2 çözümü olan Loopring (LRC). LRC’den gizli bir mücevher olarak söz eden Chris, altcoin‘in sepete atılıp tutulması gereken bir varlık olduğu görüşünde.

Yazım sırasında 0,5228 dolardan işlem gören LRC, 10 Kasım 2021 tarihinde 3,83 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 86,34 altında fiyatlanıyor.

MetisDAO (METIS)

Cheeky Crypto’nin sunucusunun listesindeki üçüncü altcoin, Layer 2 rollup platformu olan MetisDAO (METIS). Analist, merkeziyetsiz uygulamalar, DAO’lar, NFT’ler ve insanı bir araya bir Web3 ekonomisi inşa etmeyi vadeden projenin kesinlikle incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Yazım sırasında 23,90 dolardan işlem gören METIS, 16 Ocak 2022 tarihinde 323 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 92,62 altında fiyatlanıyor.

Optimism (OP)

Kripto para analistinin listesindeki dördüncü altcoin, düşük işlem ücretleri ile yüksek hızda işlem gerçekleştirme imkanı sunan Optimism (OP). Chris, yine bir Layer 2 çözümü olan Optimism’i kontrol etmeye değer bir altcoin olarak nitelendiriyor.

Yazım sırasında 0,9765 dolardan işlem gören OP, 31 Mayıs 2022 tarihinde 4,57 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 78,63 altında fiyatlanıyor.

Boba Network (BOBA)

Analistin listesindeki sonuncu altcoin ise yine bir Layer 2 çözümü olan Boba Network (BOBA). Düşük ücretlerle yüksek işlem hızları sunan Boba Network, kullanıcıların NFT’ler, online alışveriş, AirDrop’lar gibi birçok konuda Web2’nin gücünden tam anlamıyla faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yazım sırasında 0,4195 dolardan işlem gören BOBA, 25 Kasım 2021 tarihinde 7,99 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 94,75 altında fiyatlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.