Stablecoin ödemelerinde on yıl içinde büyük büyüme beklentisi

Stablecoinler, küresel ödeme altyapısında giderek daha merkezi bir rol üstlenmeye başladı. Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı rapora göre, önümüzdeki on yıl içinde stablecoin işlemlerinin toplam hacmi 1,5 katrilyon dolara ulaşabilir. Bu öngörü, stablecoin teknolojisinin alışılmışın dışında bir büyüme potansiyeli taşıdığını ortaya koyuyor.

Küresel ödemelerde değişim rüzgarı

Rapora göre, mevcut durumda stablecoin hacmi işlenmiş verilere bakıldığında 2025 yılında 28 trilyon dolara ulaştı. Bu tutar, yalnızca gerçek ekonomik faaliyetleri yani ödeme, havale ve mutabakat işlemlerini kapsıyor. 2035 yılına kadar baz senaryoda hacmin 719 trilyon doları görmesi bekleniyor. Demografik değişimler ve ticari ödeme sistemlerinde stablecoin kullanımının yaygınlaşması ise bu üst sınırı çok daha ileriye taşıyabilir.

Özellikle önümüzdeki yirmi yılda, 100 trilyon dolara yaklaşan bir servet aktarımının yaşanacağı ve bu varlıkların, dijital finans araçlarına daha yatkın olan genç kuşaklara geçeceği öngörülüyor. Z kuşağı ve Y kuşağı gibi kullanıcıların dijital varlıklarla işlem yapma konusunda önceki nesillere kıyasla daha rahat olduğu biliniyor.

Bir diğer önemli unsur, stablecoinlerin daha fazla ödeme altyapısı ve satıcı sistemine entegre edilmesi. Chainalysis, yakın gelecekte stablecoin ile ödeme yapmanın sıradan bir işlem gibi algılanmaya başlayacağını ve kullanıcıların kripto ile ödeme yaptıklarının farkında bile olmayacağını vurguladı. Ayrıca yapay zeka destekli ticaretin de bu alana katkı sağlaması bekleniyor.

Finans ve düzenleyici cephede gelişmeler

Rapor, stablecoinler için öngörülen bu hızlı yayılımın finansal sektörün devlerini de harekete geçirdiğine dikkat çekiyor. Stripe gibi ödeme şirketlerinin Bridge’i, Mastercard’ın ise BVNK’yi satın alması, stablecoinlerin artık temel ödeme altyapısında yer edindiğine işaret ediyor.

Standard Chartered, stablecoin kullanımı beklenenden hızlı arttıkça yeni kullanım alanlarının ortaya çıktığını belirtti. Bankaya göre stablecoin ödemelerindeki büyüme, ABD Hazine tahvillerine bir trilyon dolar kadar talep artışı yaratabilir. Böylece stablecoinlerin popülerleşmesi, küresel sermaye akışlarıyla daha sıkı bir ilişki kuracak.

Düzenleyici kurumlar ise stablecoinlerin olası riskleri konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor. Beyaz Saray tarafından bu hafta yayımlanan bir çalışmada, stablecoin getirilerinin banka kredilendirmesine zarar vereceğine dair endişelere somut bir veri bulunmadığına dikkat çekildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı, stablecoinlerin ABD bankacılık sistemine yeni mevduat kanalları açabileceğini, bunun ise ihraç ve rezerv yapısına bağlı olduğunu dile getirdi. Trump’ın danışmanının bu yaklaşımı, stablecoinlerin finansal sistemi tamamen sarsmak yerine, sürekliliğini güçlendirebileceği tartışmalarını gündeme taşıdı.