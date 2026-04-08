ABD Hazine Bakanlığı, stabilcoin düzenlemesi için yeni kural teklifini açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), stabilcoin ihracı yapan şirketlere yönelik finansal suçların önlenmesi amacıyla ortak bir kural teklifi duyurdu. Hazine Bakanı Bessent, söz konusu düzenlemeyle ülkenin hem korunacağını hem de finansal inovasyonun engellenmeyeceğini aktardı.

GENIUS yasası çerçevesinde yeni standartlar getiriliyor

OFAC ve FinCEN tarafından hazırlanan teklif, ABD’de yeni yürürlüğe giren Ulusal ABD Stabilcoin İnovasyonunu Yönlendirme ve Kurma Yasası (GENIUS) kapsamında gündeme geldi. Bu düzenleme, ağırlıklı olarak terörün finansmanı ve kara para aklamayla mücadeleyi öne çıkarıyor.

Yasa çerçevesinde stabilcoin ihracı yapan şirketlerin ABD Doları veya yüksek likiditeye sahip varlıklarla tamamen desteklenmesi gerekecek. Ayrıca belirlenen ihraççılar için yıllık denetim zorunluluğu ve çeşitli finansal standartlar da hayata geçirildi. Federal kurumlar 2027 yılı Ocak ayına kadar tüm gerekliliklere uyum sağlanmasını şart koşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Federal Mevduat Sigorta Kurumu, stabilcoin rezervleriyle ilgili ayrı bir düzenleme önererek, bu dijital varlıkların federal mevduat sigortası kapsamı dışında kalacağını vurguladı.

Denetim ve uyum yükümlülükleri ağırlaştırılıyor

Yapılan yeni tekliflere göre, yalnızca sigortalı mevduat kuruluşlarının iştirakleri veya federal ya da eyalet otoritelerinden izinli olan stabilcoin ihraççıları faaliyetlerine devam edebilecek.

Bu kuruluşların, risk tespitine ve azaltımına yönelik tedbirler içeren güçlü kara para aklama ve terörün finansmanını önleme programları kurmaları gerekecek. FinCEN de gözetim yaklaşımında daha temkinli davranacağını ve yalnızca önemli veya sistemik eksiklik görülmesi durumunda müdahale edileceğini açıkladı.

Hazine Bakanı Bessent, teklif edilen düzenlemeyle ABD finans sisteminin ulusal güvenlik tehditlerine karşı korunacağına, ancak ödeme tabanlı stabilcoin sektöründeki inovasyonun sekteye uğramayacağına dikkat çekti.

Teklif kapsamında FinCEN’in kara para aklama ve terör finansmanı gözetiminde merkezi bir rol üstleneceği, ilgili düzenleyici kurumlarla istişare süreçlerinin oluşturulacağı bildirildi.

OFAC cephesi ise stabilcoin ihraççılarına yönelik etkin bir yaptırım politikası gözetim programı zorunluluğu getirileceğini, risk bazlı iç kontrol sistemlerinin kurulması ve düzenli denetim ile testlerin yapılmasını isteyeceğini duyurdu.