Kripto Para HukukuSTABILCOIN

ABD Hazine Bakanlığı, stabilcoin düzenlemesi için yeni kural teklifini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD’li düzenleyici kurumlar, stabilcoin ihraççılarını kapsamlı denetime tabi tutacak yeni kurallar hazırladı.
  • Şirketler kara para aklama ve yaptırımlar konusunda daha sıkı yükümlülüklerle karşılaşabilir.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), stabilcoin ihracı yapan şirketlere yönelik finansal suçların önlenmesi amacıyla ortak bir kural teklifi duyurdu. Hazine Bakanı Bessent, söz konusu düzenlemeyle ülkenin hem korunacağını hem de finansal inovasyonun engellenmeyeceğini aktardı.

GENIUS yasası çerçevesinde yeni standartlar getiriliyor

OFAC ve FinCEN tarafından hazırlanan teklif, ABD’de yeni yürürlüğe giren Ulusal ABD Stabilcoin İnovasyonunu Yönlendirme ve Kurma Yasası (GENIUS) kapsamında gündeme geldi. Bu düzenleme, ağırlıklı olarak terörün finansmanı ve kara para aklamayla mücadeleyi öne çıkarıyor.

Yasa çerçevesinde stabilcoin ihracı yapan şirketlerin ABD Doları veya yüksek likiditeye sahip varlıklarla tamamen desteklenmesi gerekecek. Ayrıca belirlenen ihraççılar için yıllık denetim zorunluluğu ve çeşitli finansal standartlar da hayata geçirildi. Federal kurumlar 2027 yılı Ocak ayına kadar tüm gerekliliklere uyum sağlanmasını şart koşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Federal Mevduat Sigorta Kurumu, stabilcoin rezervleriyle ilgili ayrı bir düzenleme önererek, bu dijital varlıkların federal mevduat sigortası kapsamı dışında kalacağını vurguladı.

Denetim ve uyum yükümlülükleri ağırlaştırılıyor

Yapılan yeni tekliflere göre, yalnızca sigortalı mevduat kuruluşlarının iştirakleri veya federal ya da eyalet otoritelerinden izinli olan stabilcoin ihraççıları faaliyetlerine devam edebilecek.

Bu kuruluşların, risk tespitine ve azaltımına yönelik tedbirler içeren güçlü kara para aklama ve terörün finansmanını önleme programları kurmaları gerekecek. FinCEN de gözetim yaklaşımında daha temkinli davranacağını ve yalnızca önemli veya sistemik eksiklik görülmesi durumunda müdahale edileceğini açıkladı.

Hazine Bakanı Bessent, teklif edilen düzenlemeyle ABD finans sisteminin ulusal güvenlik tehditlerine karşı korunacağına, ancak ödeme tabanlı stabilcoin sektöründeki inovasyonun sekteye uğramayacağına dikkat çekti.

Teklif kapsamında FinCEN’in kara para aklama ve terör finansmanı gözetiminde merkezi bir rol üstleneceği, ilgili düzenleyici kurumlarla istişare süreçlerinin oluşturulacağı bildirildi.

OFAC cephesi ise stabilcoin ihraççılarına yönelik etkin bir yaptırım politikası gözetim programı zorunluluğu getirileceğini, risk bazlı iç kontrol sistemlerinin kurulması ve düzenli denetim ile testlerin yapılmasını isteyeceğini duyurdu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SEC’de yeni yaptırım direktörü göreve başladı: Kripto para davalarında yol ayrımı

Stablecoin ödemelerinde on yıl içinde büyük büyüme beklentisi

Güney Kore, dijital varlıklar için kapsamlı düzenleme teklifini açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan stablecoin ihraççılarına yönelik yeni düzenleme hazırlığı

Circle yeni ödeme platformunu tanıttı: Bankalar ve fintech şirketlerine stablecoin kolaylığı

Beyaz Saray raporunda stablecoin getirilerinin bankacılık sistemi üzerindeki etkileri sorgulandı

Beyaz Saray’dan stabilcoin getirilerine ilişkin banka sektörüne yeni değerlendirme

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
