Son Dakika: Mart Fed Toplantı Tutanakları yayınlandı

Ateşkesle birlikte kripto para yatırımcıları Fed tutanaklarını arkasına yaslanmış şekilde beklemeye başlamıştı. Dün herkes diken üstündeydi. Beyaz Saray son birkaç dakikadır önemli açıklamalar yaptı ve ateşkesin devamı teyit edildi. Şimdiyse Fed tutanakları geldi.
Fed tutanakları
Mart ayı toplantısında Powell faiz indirim potansiyelinin yanından bile geçmedi ve savaşın etkilerinden bahsetmişti. Şimdi ateşkes gündemdeyken ve tarifeler önemli ölçüde törpülenmişken önümüzdeki daha iyi bir yol var. Elbette ateşkes bozulmazsa. Bugün gelen Fed tutanaklarının çatışmalar devam ettiği sırada yapılan toplantıya ait olduğu unutulmamalıdır.
Tutanakların önemli satırbaşları şöyle;
- Fed Tutanakları: Katılımcıların çoğu, Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte risklerin arttığını düşündü.
- Fed Tutanakları: Katılımcıların çoğu, uzayan bir çatışmanın işgücü piyasasında daha fazla zayıflamaya yol açabileceğinden ve bunun da ek faiz indirimlerini gerektirebileceğinden endişe duyuyordu.
- Fed Tutanakları: Birçok katılımcı, petrol fiyatlarındaki sürekli artışın etkisiyle enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalma riski gördü; bu durum faiz artışlarını gerektirebilir.
- Fed Tutanakları: Katılımcıların büyük çoğunluğu, %2’lik enflasyon hedefine doğru ilerlemenin beklenenden daha yavaş olabileceğine dikkat çekti ve enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalma riskinin arttığını belirtti.
- Fed Tutanakları: Personelin ekonomik görünüm tahminleri, ekonomik faaliyetin Ocak ayı toplantısındaki tahminler kadar güçlü olmayacağını öngörüyordu.
- Fed Tutanakları: Fed personeli, çatışmadan kaynaklanan hisse senedi fiyatlarındaki düşüş ve ham petrol fiyatlarındaki artışın ekonomik faaliyet üzerinde “sadece küçük bir etki” yaratacağını öngörmüştü.
- Fed Tutanakları: Katılımcıların çoğu, mevcut politika faiz oranını makul bir nötr faiz aralığı içinde değerlendiriyordu.
- Fed Tutanakları: Birkaç katılımcı, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin tahminlerini daha ileriye erteledi.
- Fed Tutanakları: Katılımcıların çoğu, Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisini nasıl etkileyeceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.
- Fed Tutanakları: Katılımcıların büyük çoğunluğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin yüksek olduğunu değerlendiriyordu.
Tutanaklar BTC fiyatını etkilemedi ve içerik büyük ölçüde savaşın belirsizliği odaklı.