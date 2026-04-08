Kripto Para Hukuku

Güney Kore, dijital varlıklar için kapsamlı düzenleme teklifini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Güney Kore, dijital varlıklar için kapsamlı ve detaylı bir yasal çerçeve sunmayı planlıyor.
  • Yeni düzenlemelerin dijital varlık piyasası üzerinde yapısal değişikliklere yol açması bekleniyor.
Güney Kore’de iktidardaki Demokrat Parti, dijital varlıklar için yeni bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen “Dijital Varlık Temel Yasası” tasarısını kamuoyuna sundu. Bu yeni düzenlemede dijital varlıkların ihracı, alım-satımı, saklanması ve denetlenmesi gibi alanların kapsamlı şekilde ele alınacağı belirtiliyor.

İçindekiler
1 Yasal çerçevede öne çıkan başlıklar
2 Kurumlar arası anlaşmazlıklar ve güncel adımlar

Yasal çerçevede öne çıkan başlıklar

Teklife göre dijital varlıklar, reel ekonomi ile finansal piyasalar arasında köprü görevi gören önemli bir unsur olarak tanımlanıyor. Yeni yasa tasarısı kapsamında değeri gerçek varlıklara veya para birimlerine dayalı olarak belirlenen varlıklar ayrı bir kategoriye alınacak. Bu varlıkların ihraç edilebilmesi için önceden izin alınması, rezerv yükümlülüklerinin sağlanması ve geri ödeme garantisi verilmesi gerekecek.

Düzenleme, kazanılan deneyimlerin ülkeyi küresel finansal düzende öne taşıyacağı beklentisini de içeriyor. Tasarıya göre, bu tür varlıkları piyasaya sunmak isteyen kuruluşlar öncelikle yetkili makamlardan onay almak zorunda olacak. Onay sürecinde ise asgari özsermaye tutarı ve operasyonel kapasite gibi şartların sağlanması talep ediliyor.

Ayrıca dijital varlık piyasasında faaliyet gösteren işletmeler için lisans alma, kayıt yaptırma ve raporlama zorunluluğu getirilecek. Alım-satım, aracı hizmetler, saklama ya da danışmanlık sunan firmaların bu yükümlülükleri yerine getirmesi istenecek.

Kurumlar arası anlaşmazlıklar ve güncel adımlar

Ocak ayında benzer bir yasa üzerinde yapılan görüşmeler kesilmişti. Bunun temel sebebi olarak ise düzenleyici kurumlar arasındaki görüş farklılıkları gösterildi. Kore Merkez Bankası, won’a endeksli stabilcoinlerin sadece bankalar tarafından ve çoğunluk hissesiyle çıkarılmasını savundu. Mali Hizmetler Komisyonu ise bankalara ayrıcalık verilmesinin yeniliği engelleyebileceğini öne sürdü.

Yeni teklif ile birlikte, piyasayı düzenleyecek bağımsız bir dijital varlık komitesinin kurulması planlanıyor. Bu komite sektörel politikaları düzenleyecek ve sektörün gelişimine yön veren ulusal planları hazırlayacak.

Aynı gün Mali Hizmetler Komisyonu ile Mali Denetim Servisi, borsalar için yeni kurallar açıkladı. Buna göre, ülkedeki tüm kripto para borsalarında para çekme işlemlerinin geciktirilmesi için tek tip bir sistemin kullanılması gerekecek.

Yetkililer, yeni düzenlemenin hız odaklı dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmeyi amaçladığını vurguluyor. Özellikle son dönemde artış gösteren telefon yoluyla yapılan dolandırıcılık vakalarının önlenmesi hedefleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
