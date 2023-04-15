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Kendini kripto para savunuculuğuna adamış kar amacı gütmeyen bir kuruluş, yasaklı kripto borsası Tornado Cash’i desteklemek için bir dostane brifing hazırladığını duyurdu.

Tornado Cash Hamlesi!

Yeni yapılan bir duyuruda Blockchain Association, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Tornado Cash’e karşı açtığı davada token borsasının “basitçe bir araç” olduğunu söyleyerek dostane bir brifing sunduğunu açıkladı. Gruba göre, Tornado Cash’i doğrudan yasaklamak mantıklı değil ve yetkililer bunun yerine, onu diğer herhangi bir araç gibi yasa dışı bir şekilde kullanan kişileri kovuşturmaya odaklanmalı. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Blockchain Association, OFAC’ın otonom, merkezi olmayan yazılım programına karşı açtığı davada Tornado Cash’i desteklemek için bir dostane brifing verdi. Eldeki sorun basit: Tornado Cash sadece bir araçtır ve OFAC’ın kendi kendini çalıştıran, mahremiyeti koruyan bir yazılıma yaptırım uygulama girişimi, Amerikalıların mahremiyeti için kapsamlı aşağı yönlü sonuçlara yol açacak ciddi bir aşırılıktır. Diğer araçlarda olduğu gibi, araçlara yaptırım uygulamak veya bunları yasaklamak yerine, bu araçları yasa dışı faaliyet için kullanan kişileri kovuşturuyoruz. Aynı yaklaşım OFAC’ın Tornado Cash’e yaklaşımı için de geçerli olmalıdır.

Kripto Paralarda Düzenleme!

Grup, OFAC’ın kripto borsasına karşı davasında başarılı olması durumunda, düzenleyici kurumu büyük ölçüde güçlendirebileceğini ve ABD kripto para endüstrisi ve vatandaşların anayasal hakları için geniş kapsamlı etkileri olabileceğini ileri sürdü. Konu hakkındaki açıklamalarda şunlar vurgulandı:

OFAC bu kod satırlarına karşı eylemlerinde başarılı olursa, ABD kripto para endüstrisi üzerinde ciddi etkiler olacak, yasalara uyan Amerikalıların mali mahremiyetini tehlikeye atacak, anayasal haklarını tehdit edecek ve OFAC’ın gücünü büyük ölçüde artıracaktır.

Bu ayın başlarında Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, davacılar tarafından ileri sürülen “güçlü” yasal argümanlar nedeniyle Tornado Cash yasağının kaldırılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Farklı kaynaklardan gelen fonları bir araya toplayan, karıştıran ve ardından anonimleri artırmak için Tornado Cash, ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak görüldüğü için ilk olarak Ağustos 2022’de OFAC tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu.