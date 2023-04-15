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Bitcoin’e (BTC) bireysel ilgide bir artış olduğu dönemde, BTC balinalarının varlıklarını dağıttığı kaydedildi. Ancak kısa bir aradan sonra aynı balinalar kral kriptoyu biriktirmeye başladı. Ayrıca FOMO’nun arttığı belirtildi.

Bitcoin’de FOMO Artışı!

Santiment’in verilerine göre, 1.000 ila 10.000 BTC tutan adreslerin Bitcoin satın almaya ilgi gösterdiği görüldü. Mevcut konum itibariyle, piyasa koşulları değişirken FOMO belirtilerini izlemek çok önemli olduğu belirtildi. FOMO’nun belirlenmesi, piyasa katılımcılarının iki potansiyel strateji arasında karar vermelerine yardımcı olabilir. Uzmanlara göre, trendi takip etmek ve kısa vadede “long” pozisyonların seçilmesi ya da topluluğa karşı çıkarak “short” pozisyonlarda kısa veya orta vadeli bir pozisyonların daha mantıklı olabileceği öne sürüldü.

FOMO’nun işaretleri arasında bireysel yatırımlarda kayda değer bir artış, stablecoin varlıklarında azalma ve genel ağ etkinliğinde ani bir artış yer alıyor. Ancak adreslerin BTC biriktirmesinin başka nedenleri de olabilir. Reflexivity Research’ten kıdemli analist Will Clemente’ye göre, son birkaç yılda ABD hükümetine duyulan güvende önemli bir düşüş oldu.

ABD Verileri!

ABD hükümeti borcunun gerçek değerini azaltmak için para arzını genişletmeyi seçebilir. Ancak bu stratejinin, eşitsizliği şiddetlendirebilecek ve halkın hükümete olan güvenini daha da aşındırabilecek istenmeyen sonuçları olabilir. Ayrıca Will’e göre, hükümete olan bu güvensizlik, Bitcoin’in benimsenmesini artırmaya yardımcı olabilir. Yatırımcıların davranışları açısından, yazı kaleme alındığında Bitcoin’e Açık İlginin artmaya başladığı gözlemlendi. Bitfinex gibi borsalarda BTC’ye Açık Faiz, 9 ayın en yüksek seviyesi olan 143,49 milyon dolara ulaştı.

BTC’ye yönelik yüksek açık ilgi, yüksek düzeyde bir piyasa faaliyeti ve çok sayıda yatırımcıların BTC’nin gelecekteki fiyatı hakkında spekülasyon yaptığını göstererek kripto para biriminin fiyat hareketlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Volatilitedeki bu artış, yatırımcıların için faydalı olabilir ancak yatırımcılar için risk ve belirsizliği de artırabilir. Ayrıca Coinglass’ın son verilerine göre, BTC’de alınan kısa pozisyonların sayısı artış kaydetti.