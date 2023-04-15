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  •   Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!

Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!

LunarCrush, sosyal medyada bahsedilme sayısına öne çıkan 10 kripto para paylaştı. Listede başta Bitcoin (BTC) olmak üzere Ethereum (ETH), Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL) gibi birçok altcoin yer alıyor. İşte o altcoin'ler.
17:33
15 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sosyal analiz platformu LunarCrush, sosyal medyada bahsedilme sayısına öne çıkan 10 kripto para paylaştı. Listede başta Bitcoin (BTC) olmak üzere Uniswap (UNI), Ethereum (ETH) gibi birçok altcoin yer alıyor. İşte o altcoinler.

İşte Haftanın En Çok Konuşulan Altcoin’leri

LunarCrush, sosyal medyada bahsedilmesi sayısına göre ön çıkan 10 kripto parayı paylaştı. Listede ilk sıraya sürpriz olmayacak şekilde Bitcoin otururken, onu sırasıyla Uniswap, Ethereum, Dogecoin (DOGE), Binance Coin (BNB), Shiba Inu (SHIB), Solana (SOL), Floki Inu (FLOKI), Arbitrum (ARB) ve Cardano (ADA) takip etti.

Bir kripto para için sosyal medyada bahsedilme sayısının fazla olması yatırımcıların onun hakkında çok fazla konuştuğu anlamına gelir. Yatırımcıların bir kripto para hakkında konuşuyor olması, o kripto paranın yatırım fırsatı sunduğu şeklinde şeklinde yorumlanabilir.

Bitcoin ve Altcoin’lerin Yükselişi

Hafta içinde ABD’den gelen son enflasyon verilerinin piyasa gözlemcilerinin tahminlerinin altın kalması Bitcoin‘in 30 bin doların üzerine çıkmasına neden oldu. En büyük kripto para, bu fiyat hareketi ile 10 ayın ardından ilk kez 30 bin doların üzerine çıkmış oldu.

Öte yandan en büyük altcoin ETH‘de BTC’yi takip ederek merakla beklenen Shapella güncellemesinin devreye alınmasının ardından 2 bin doların üzerine çıktı. Özellikle Ethereum’un yukarı yönde atak yapması Bitcoin‘in piyasa üzerindeki hakimiyetinin aşağı gelmesini sağlayarak birçok altcoin’in kayda değer oranlarda yükselmesini sağladı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı günün en çok kazandıran altcoin’ler listesinin ilk sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 14’ün üzerinde yükselişle 0,3089 dolardan işlem gören WOO Network (WOO) yer alırken, onu yüzde 12,06 yükselişle 0,07557 dolardan işlem gören Oasis Network (ROSE) takip ediyor. Listenin geri kalanında ise yüzde 11,92, yüzde 10,24 ve yüzde 10,24 yükselişle sırasıyla OKB (OKB), Frax Share (FXS) ve Injectiv (INJ) yer alıyor.

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