Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Son Boğanın Yıldızı İçin Yükseliş Vakti! Bu Altcoin’in Yüzde 120’nin Üzerinde Yükselmesi Bekleniyor!

Son Boğanın Yıldızı İçin Yükseliş Vakti! Bu Altcoin’in Yüzde 120’nin Üzerinde Yükselmesi Bekleniyor!

Son boğa piyasasının yıldız altcoin'i olarak gösterilen altcoin'in fiyatı yukarı yönde harekete ederek kilit seviyelerin üzerine çıkmaya devam ediyor. Altcoin'deki yükselişin devam etmesi bekleniyor.
16:34
15 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son boğa piyasasının yıldız altcoin’i olarak gösterilen ADA‘nın fiyatı, Cardano ağındaki çeşitli geliştirme çalışmalarının ortasında yukarı yönde harekete ederek kilit seviyelerin üzerine çıkmaya devam ediyor. Cardano ekibinin Cardano Blockchain’i üzerinde akıllı sözleşmelerin geliştirilmesini basitleştirmeye yönelik programlama dili ve araç seti olan Aiken’i alfa aşamasında piyasaya sürmesinin ardından ADA fiyatı bir günde yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. ADA için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Cardano Fiyatı Hızla 1 Dolara Doğru İlerliyor

Cardano fiyatı, bugün 24 saatin en yüksek seviyesi olan 0,4532 dolara kadar çıktı ve bu yazının hazırlandığı sırada kaydettiği yüzde 2 yükselişle 0,45 dolardan işlem görüyor. Günlük grafik hareketi yükselen dip oluşumlarıyla yukarı yönde güçlü fiyat hareketliliğine işaret ederken Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) 70’in üzerine çıkmış olması yükselişin ivmesinin artacağını gösteriyor. Fiyat grafiği şu anda ADA’nın bir yükselen kanal içinde hareket ettiğini, geri çekilmeler olsa bile yükselişin devam edebileceğinin sinyalini veriyor.

Kısa süre önce 0,428 dolar direncini kıran ADA, ters baş ve omuz formasyonunun da etkisiyle yüzde 40’lık potansiyel yükselişle 0,60 dolar yolculuğuna başlamış oldu. Şu an için bu yolculuğun önündeki tek büyük engel 0,52 dolar seviyesinde bulunan direnç.

ADA fiyatı, haftalık zaman diliminde 50 haftalık hareketli ortalamanın (MA) üzerine çıktı. Popüler altcoin’in fiyatının yeni hafta başlayana kadar 50 WMA’nın üzerinde kalacak olması büyük bir ralli başlatabilir çünkü 2021’in Kasım ayından bu yana bu seviyenin üzerinde herhangi bir mum kapanışı olmadı.

ADA Fiyatı 15 Dolara Gidiyor!

Piyasa uzmanları ve analistler, on-chain (zincir üstü) verilerinden hareketle Cardano balinalarının büyük miktarlarda ADA aldıklarını ve 1 dolara varan devasa bir rallinin hazırlığında olduklarını iddia ediyor. Geçrekten de kısa süre önce yalnızca bir Cardano balinasının 218 milyon dolar değerinde 560 milyon ADA aldığı görüldü.

Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, Cardano’nun Mart ayının sonunda 4 milyon cüzdan kilometre taşına ulaşmasının oldukça önemli bir başarı olduğunu belirmiş, altcoin’in Ethereum’dan çok daha iyi bir konumda olduğu yorumunda bulunmuştu. O dönem Ethereum ve Cardano’nun fiyat grafiklerini karşılaştıran Gambardello, ADA fiyatının bir sonraki boğa piyasasında 15 dolara yükseleceği ve piyasa değerinin yaklaşık 500 milyar dolara ulaşacağını iddia edecek kadar ileri gitmişti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!
Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!
8 Yıllık Sessizlik 10.5 Milyon Dolarlık İşlemle Son Buldu! Popüler Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik!
8 Yıllık Sessizlik 10.5 Milyon Dolarlık İşlemle Son Buldu! Popüler Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik!
Hem TVL’si Hem İşlem Hacmi Arttı! Veriler Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Hem TVL’si Hem İşlem Hacmi Arttı! Veriler Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin İçin Para Çekme Talepleri Hızla Artıyor! 3 Milyar Doları Aştı!
Bu Altcoin İçin Para Çekme Talepleri Hızla Artıyor! 3 Milyar Doları Aştı!
Hazır Olun! Bitcoin’de Her Şey Bunu Gösteriyor!
Hazır Olun! Bitcoin’de Her Şey Bunu Gösteriyor!
Müjdeyi Verdi! Bu Altcoinde Yenilik Sonrasında Yüzde 88 Artış!
Müjdeyi Verdi! Bu Altcoinde Yenilik Sonrasında Yüzde 88 Artış!
Bu Altcoin OKX Borsasının Yaptığı Duyuru İle Yüzde 20 Fırladı! Yükselişin Devam Etmesi Bekleniyor!
Bu Altcoin OKX Borsasının Yaptığı Duyuru İle Yüzde 20 Fırladı! Yükselişin Devam Etmesi Bekleniyor!
Bu Altcoin’de Binance Etkisi! Şok Eden Artış! En Büyük Rakibine Kafa Tutuyor!
Bu Altcoin’de Binance Etkisi! Şok Eden Artış! En Büyük Rakibine Kafa Tutuyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Shapella ETH ve 2 Kripto Paraya Yaradı! ATH Seviyesine Ulaşabilir Mi? LDO Coin Yorum!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023