Son boğa piyasasının yıldız altcoin'i olarak gösterilen altcoin'in fiyatı yukarı yönde harekete ederek kilit seviyelerin üzerine çıkmaya devam ediyor. Altcoin'deki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

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Son boğa piyasasının yıldız altcoin’i olarak gösterilen ADA‘nın fiyatı, Cardano ağındaki çeşitli geliştirme çalışmalarının ortasında yukarı yönde harekete ederek kilit seviyelerin üzerine çıkmaya devam ediyor. Cardano ekibinin Cardano Blockchain’i üzerinde akıllı sözleşmelerin geliştirilmesini basitleştirmeye yönelik programlama dili ve araç seti olan Aiken’i alfa aşamasında piyasaya sürmesinin ardından ADA fiyatı bir günde yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. ADA için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Cardano Fiyatı Hızla 1 Dolara Doğru İlerliyor

Cardano fiyatı, bugün 24 saatin en yüksek seviyesi olan 0,4532 dolara kadar çıktı ve bu yazının hazırlandığı sırada kaydettiği yüzde 2 yükselişle 0,45 dolardan işlem görüyor. Günlük grafik hareketi yükselen dip oluşumlarıyla yukarı yönde güçlü fiyat hareketliliğine işaret ederken Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) 70’in üzerine çıkmış olması yükselişin ivmesinin artacağını gösteriyor. Fiyat grafiği şu anda ADA’nın bir yükselen kanal içinde hareket ettiğini, geri çekilmeler olsa bile yükselişin devam edebileceğinin sinyalini veriyor.

Kısa süre önce 0,428 dolar direncini kıran ADA, ters baş ve omuz formasyonunun da etkisiyle yüzde 40’lık potansiyel yükselişle 0,60 dolar yolculuğuna başlamış oldu. Şu an için bu yolculuğun önündeki tek büyük engel 0,52 dolar seviyesinde bulunan direnç.

ADA fiyatı, haftalık zaman diliminde 50 haftalık hareketli ortalamanın (MA) üzerine çıktı. Popüler altcoin’in fiyatının yeni hafta başlayana kadar 50 WMA’nın üzerinde kalacak olması büyük bir ralli başlatabilir çünkü 2021’in Kasım ayından bu yana bu seviyenin üzerinde herhangi bir mum kapanışı olmadı.

ADA Fiyatı 15 Dolara Gidiyor!

Piyasa uzmanları ve analistler, on-chain (zincir üstü) verilerinden hareketle Cardano balinalarının büyük miktarlarda ADA aldıklarını ve 1 dolara varan devasa bir rallinin hazırlığında olduklarını iddia ediyor. Geçrekten de kısa süre önce yalnızca bir Cardano balinasının 218 milyon dolar değerinde 560 milyon ADA aldığı görüldü.

Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, Cardano’nun Mart ayının sonunda 4 milyon cüzdan kilometre taşına ulaşmasının oldukça önemli bir başarı olduğunu belirmiş, altcoin’in Ethereum’dan çok daha iyi bir konumda olduğu yorumunda bulunmuştu. O dönem Ethereum ve Cardano’nun fiyat grafiklerini karşılaştıran Gambardello, ADA fiyatının bir sonraki boğa piyasasında 15 dolara yükseleceği ve piyasa değerinin yaklaşık 500 milyar dolara ulaşacağını iddia edecek kadar ileri gitmişti.