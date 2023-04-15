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Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri bildiren Whale Alert platformu, büyük bir Ethereum (ETH) cüzdan adresinin yaklaşık 8 yıl sonra uyanarak aktif hale geldiğini bildirdi.

5001 ETH’yi Kraken Borsasına Taşıdı

Whale Alert’in uyanarak aktif hale geldiğini bildirdiği Ethereum cüzdan adresinde 7 bin 900 ETH bulunuyordu. Cüzdan adresinin sahibi ya da sahipleri, yıllar sonrasında 5 bin 1 ETH’yi muhtemelen satmak amacıyla kripto para borsası Kraken’e taşıdı.

Dikkat çeken cüzdan adresinin bu transferi, Ethereum’un çok beklenen Shapella güncellemesinin başarılı bir şekilde yayına alınmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Shapella’nın kullanıma sunulmasıyla ETH, geçen yıldan bu yana görülmeyen bir seviye olan 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2 bin 200 dolara varan bir yükseliş yapmayı başardı.

Shapella güncellemesi Ethereum Beacon Chain’de stake edilen ETH’lerin ve stake ödüllerinin çekilmesine izin veriyor olsa da insanların çekim yaptıkları kadar para yatırarak ETH stake etmeye devam ettikleri görülüyor

Shapella, Shangai ve Capella entegrasyonlarını içeren bir güncelleme. Shangai, staker’ların ETH’lerini Beacon Chain’deki para yatırma sözleşmesinden çekmelerine imkan tanırken, Capella, Ethereum Blockchain’in Proof of Stake (PoS) konsensus mekanizmasına geçişini tamamlamasına yardımcı oldu. Capella güncellemesi, geçen yılın Eylül ayı ortasında gerçekleştirilen The Merge güncellemesinin ardından en merakla beklenen güncellemelerden birisiydi.

Shapella Sonrası Ethereum Transferlerinin Hacmi Arttı

On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı IntoTheBlock’un paylaştığı verilere göre, Shapella güncellemesinin ardından büyük Ethereum transferlerinin hacmi artmaya başladı. Güncellemenin öncesinde, hafta başında en büyük Ethereum transferi ile 708 bin ETH taşınırken, güncellemenin ardından gerçekletirilen en büyük Ethereum transferinde 2.2 milyon ETH taşındı.

Veriler, Shangai güncellemesinden bu yana 327 binin üzerinde ETH’nin çekildiğini, 3.1 milyar doların üzerinde 1.48 milyon ETH’nin ise çekim için sıra beklediğini gösteriyor.