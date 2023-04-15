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Hem TVL’si Hem İşlem Hacmi Arttı! Veriler Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!

Arbitrum (ARB), kısa süre önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen yatırımcısını heyecanlandıracak birçok çıkış yaptı. Popüler altcoin'ler arasındaki yerini alan ARB, son yaptığı fiyat hareketi ile bir kez daha yatırımcısının heyecanlandırmayı başardı.
14:37
15 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Arbitrum (ARB), kısa süre önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen yatırımcısını heyecanlandıracak birçok çıkış yaptı. Popüler altcoin’ler arasındaki yerini alan ARB, son yaptığı fiyat hareketi ile bir kez daha yatırımcısının heyecanlandırmayı başardı.

ARB’deki Fiyat Artışı

Arbitrum, 13 Nisan’da lansmanından bu yana değerinde benzeri görülmemiş bir yükseliş gördü. O işlem gününün sonunda değerini yüzde 15’in üzerinde artırdı. Bu yazının hazırlandığı sırada günlük zaman diliminde yüzde 14’ü bulan ek fiyat artışı ile işlem gören ARB‘nin son 48 saatteki toplam değer artışı yüzde 30’u bulmuş durumda. Güncel veriler ARB’nin şu anda 1,67 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) de gösterdiği gibi ARB, düşük zaman diliminde aşırı alım bölgesine yükseldi. Altcoin’in RSI’sı yalnızca 75 seviyesini aşmakla kalmadı, 80 seviyesini de geçti. RSI’nin düşük zaman dilimlerindeki konumu güçlü bir boğa koşusuna işaret ediyor. Bununla birlikte, günlük zaman diliminde aşırı alım bölgesine henüz girmiş değil ancak hızla bu bölgeye doğru hareket ettiği görülüyor.

ARB fiyatındaki artışın en büyük nedeni, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in 13 Nisan’da yeni işlem çiftlerini işleme açacağını duyurması oldu. Bu işlem çiftleri arasında ARB/RUB de yer alıyordu. Yeni işlem çifti Arbitrum’un artık doğrudan Rus rublesi ile alınıp satılabileceği anlamına geliyor. Binance’in bu duyurusundan önce ARB için Euro ve Türk lirası gibi fiat para birimlerinin yanı sıra, Bitcoin (BTC), Tether (USDT)  ve True USD (TUSD) gibi diğer kripto para birimleri işlem çiftleri alım satıma açılmıştı

Tesadüf olabilir ama Binance tarafından yeni işlem çiftinin duyurulması Arbitrum’un değerindeki artışla aynı zamana denk geldi. En çok rağbet gören Layer 2 (L2) tok birinin alım satımının daha kolay hale geliyor olmasının yatırımcıları heyecanlandırarak harekete geçirdiği değerlendiriliyor.

Arbitrum Hacmi

Kripto veri sağlayıcısı Santiment, ARB fiyatındaki yükselişe ek olaraki işlem hacminin de önemli ölçüde arttığını bildirdi. Bu yazının hazırlandığı sırada Arbitrum’un işlem hacminin 2 milyar doları aşarak bir önceki gün kaydedilen işlem hacminin neredeyse ikiye katladığı görülüyor. Dahası, ARB’nin işlem hacmi, 13 Nisan ve 14 Nisan’daki ani artışlardan önce de istikrarlı bir şekilde arttığı görüldü. İşlem hacmi ile fiyat hareketliliği ARB için güçlü ve sağlıklı fiyat hareketine işaret ediyor.

Öte yandan Mart ayında Arbitrum ağı üzerinde Kilitlenen Toplam Değer’de (TVL) kaydedilen önemli düşüşün ardından metriğin yeniden yükselişe geçmiş durumda. DeFi veri sağlayıcısı DefiLlama’nın sağladığı grafiğe göre, TVL hafif bir artışla karşı karşıya. Bu yazının hazırlandığı sırada Arbitrum’un TVL’si son 24 saatte yaklaşık yüzde 4’lük artışla 2.32 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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