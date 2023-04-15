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  •   Bu Altcoin OKX Borsasının Yaptığı Duyuru İle Yüzde 20 Fırladı! Yükselişin Devam Etmesi Bekleniyor!

Bu Altcoin OKX Borsasının Yaptığı Duyuru İle Yüzde 20 Fırladı! Yükselişin Devam Etmesi Bekleniyor!

Kripto para borsası OKX, piyasaya sürülmesi merakla beklenen altcoin için yaptığı duyuru ile hizmet token'ının fiyatını uçurdu.
09:31
15 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası OKX‘in hizmet token’ı OKB token’ın günün ilk saatlerinden bu yana yükseldiği görülüyor. Son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde yükselen altcoin’in gün içinde gördüğü en düşük ve en fiyat seviyeleri sırasıyla 45,29 dolar ve 54,49 dolar. Altcoin’in işlem hacminin de son 24 saatte yüzde 330 arttığı görülüyor. OKB token’ın fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 53,68 dolardan işlem görüyor ve altcoin’in önümüzdeki günlerde daha fazla ralli yapması bekleniyor.

OKX, SUI Token Satışını Duyurdu

OKB’deki yukarı yönlü fiyat hareketi, OKX’in SUI token satışını desteklediğini açıklamasının ardından geldi. OKX, SUI token’ının satışını token satış platformu OKX Jumpstart aracılığıyla 23 Nisan’da token tahsis piyangosu şeklinde yapacak.

SUI token almak isteyen kullanıcıların 20-22 Nisan tarihleri arasında OKB token‘ı tutmaları gerekecek. Satışı yapılacak SUI token miktarı 225 milyon ile sınırlandırılırken, token başına belirlenen fiyat 0,1 dolar.

OKX Wallet’ın Sui Network ile olan stratejik ortaklığı, kullanıcıların Sui ekosistem projelerine erişmesini, AirDrop ve diğer girişimlere katılmalarını sağlayacak.

OKX, Bybit ve KuCoin gibi kripto para borsaları SUI token’ını listeleyeceklerini ve AirDrop yerine bir abonelik mekanizması başlatacaklarını duyurdu. Ekosisteme katkıda bulunan Allowlisted kullanıcıları, SUI’yi bir havuzdan çok düşük bir fiyata satın alabilirler.

SUI geliştirme ekibi, 2022’nin Eylül ayında Mysten Labs, FTX Ventures, Binance Labs, Coinbase Ventures, Circle Ventures ve Lightspeed Venture Partners’den 2 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Hong Kong’un Kripto Hamleleri En Çok OKX’e Yarayacak!

Öte yandan OKX, Hong Kong‘un bir kripto merkezine dönüşme yönündeki agresif hamlelerinden faydalanacak olan en büyük kripto para borsalarından biri olma yolunda ilerliyor. Hong Konglu kurumsal yatırımcıların ilk kez kripto para satın almak için OKX’te işlem yapmaları öngörülüyor.

OKX, 28 Mart’ta sanal varlık hizmetleri sunmak için Hong Kong’da bir şirket kurdu. Yeni kurulan OKX kuruluşu, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı Yönetmeliği 2022 kapsamında sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansı ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yönetmeliği kapsamında Tip 1 ve 7 lisansları için başvurusunda bulundu.

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