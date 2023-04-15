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Ünlü Kripto Milyarderi Müjdeyi Verdi! BTC ve Altcoin Yatırımcısı Havaya Uçacak!

Kripto para dünyasının yakından tanıdığı milyarder yatırımcılara istedikleri o büyük müjdeyi verdi.
00:59
15 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski BitMEX borsası kurucusu Hayes bugün herkesin beklediği müjdeyi verdi. Eğer haklı çıkarsa işler değişecek. Bitcoin fiyatı halen 30.300 doların üstünde ve dün 31.000 dolara kadar ulaştı. 14 Nisan sabaha karşı yükseliş ivmesini artıran BTC, altcoinlerde de devasa artışları beraberinde getirdi. Altcoin kralı Ethereum (ETH) ünlü milyarderin de dikkatini çekti.

Kripto Para Milyarderi

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, altcoin sezonunun artık başladığı müjdesini verdi. Ether (ETH), Arbitrum (ARB) ve Dogecoin (DOGE) gibi varlıklar son 24 saat içinde önemli kazançlar elde ederken, BTC 31.000 dolara kadar ulaştı. Bu heyecan verici yükseliş dalgası kripto yatırımcılarının Cuma sabahına yeşil bir piyasayla uyanmasını sağladı. En son piyasa değerlendirmesinde Hayes, Ether’in fiyat grafiğini paylaşarak 2.100 dolara ulaşmış olmasının çok başka anlamları olduğunu iddia etti.

Ethereum’un yerel tokeninin etkileyici performansı, Merge’den bu yana en önemli gelişmelerden biri olan Shapella yükseltmesinin başarıyla tamamlanmasının bir sonucu oldu. Bu gelişme, doğrulayıcıların yatırdıkları ETH’leri geri çekebilmelerini sağladı ve bu da başlangıçta bazılarının, kilidi açılacak olası büyük miktarlar göz önüne alındığında fiyatın düşeceği beklentilerini oluşturmuştu. Ancak şimdilik tam tersi oldu.

Kripto Para Boğası Başladı

BNB ve DOGE dahil olmak üzere diğer kripto paralar da yükselişine devam ediyor. Twitter’ın fintech şirketi eToro ile ortaklık kurmasının ardından bu hafta başında tekrar 0,09 dolara yükselen DOGE da ralli kervanına katılanlar arasındaydı. Hayes’in altcoin sezonunun geldiğine dair teorisini kanıtlayan bir diğer faktör de Bitcoin’in son birkaç gün içinde azalan hakimiyeti. Neredeyse 600 milyar dolarlık bir kapitalizasyona ulaşmış olsa da kral kripto para birim kümülatif piyasa değerinin %46,4’ünü oluşturuyor. Bu oran Shapella yükseltmesinden önce %47,5 seviyesindeydi.

Yazı hazırlandığı sırada ETH fiyatı halen 2.100 doların üstünde bulunuyor ve ID, OG, INJ, AKRO, ARB, ICX, WOO, RDNT, FET gibi altcoinler %14 ile %40 arasında günlük artışla alıcı bulmaya devam ediyor. Altcoinlerdeki yükseliş, USDT ve BTC hakimiyetindeki düşüş Hayes’in şimdilik haklı olabileceğini gösteriyor. Ancak yine de yatırımcıların kripto para piyasalarında sürprizlerin her zaman olduğunu unutmaması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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