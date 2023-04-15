Okuma Süresi: 2 Dakika

Ülkemizde kripto paralar uzun süredir yoğun ilgi görüyor ve günlük hacimler önemli seviyelere ulaştı. Sadece Türkiye merkezli kripto para borsalarında bile günlük hacim 10 milyar TL’ye ulaşıyor. Borsa İstanbul’un günlük hacminin 14 Nisan tarihinde 64,3 milyar olduğunu düşünürsek rakam azımsanacak gibi değil. Üstelik henüz boğa piyasaları başlamamışken rakam son derece tatmin edici. Peki Türk yatırımcılar en fazla hangi altcoinlere ilgi gösteriyor?

USDT 20 TL Oldu

Günün dolar kuru 19,36 ancak kripto para borsalarında yoğun talebin de etkisiyle fiyat 20 TL’yi geçti. 14 Nisan gününün hacim rekoru da USDT oldu. Tam 972 Milyon TL hacme ulaşan USDT son 30 günde TL karşısında %2,61 değer kazandı. Dolar yıllardır ülkemizde istikrarlı biçimde yükseliyor ve kripto para yatırımcılarının haricinde dolara yatırım yapmak isteyenler de kripto para borsalarını kullanıyor. Daha düşük işlem ücreti ve dar makas motivasyonuyla USDT gibi stablecoinlere yönelen yatırımcılar bazı günlerde 1 milyar TL’nin üzerinde hacim oluşturuyor.

Üstelik bu verilerin sadece Türkiye merkezli borsaları kapsadığını düşünürsek azımsanacak gibi değil. Milyonlarca yatırımcı aynı zamanda global kripto para borsaları aracılığıyla işlem yapıyor.

Türklerin Aldığı 10 Kripto Para

Türkiye merkezli kripto para borsalarında ülke vatandaşları işlem yaptığı için Türklerin aldığı altcoinleri tespit etmenin en kolay yolu 21milyon.com verileridir. Tüm Türkiye merkezli borsalardan verileri derleyen bu platform bize birçok önemli bilgiye erişme imkanı tanıyor.

Hangi Türk borsasında hangi altcoinler var

Bu altcoinlerin günlük işlem hacmi ve canlı fiyatları

Türkiye merkezli borsaların işlem hacmi ve parite sayısı

Ve çok daha fazlasına 21milyon.com aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği 10 kripto parayı görüyorsunuz.

Bugünlerde dolar hareketli olduğu için USDT ilk sırada ve Bitcoin fiyatındaki yükseliş sebebiyle onu da ikinci olarak görüyoruz. Yakın zamanda piyasaya sürülen ARB Coin ise %20’yi aşan kazancı nedeniyle üçüncülük tahtına oturdu.