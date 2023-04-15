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Chiliz (CHZ) 13 Nisan’da, ilk çeyrekte ekosisteminde meydana gelen tüm gelişmeleri vurgulayan bir tweet yayınladı. Tweet’te diğer güncellemelerin yanı sıra CHZ’nin yeniden markalaşmasının beşinci yıldönümünden de bahsedildi.

Chiliz Q1 2023 Güncellemeleri

Tweet, Koreli futbol yıldızı Minjae Kim’in Chiliz’in marka elçisi olduğunu ortaya koydu. Bunun dışında, spor tabanlı kripto para birimi, Mayıs 2023’te gerçekleşecek olan yeni spor blok zincirinin halka açık lansmanını da duyurdu.

Ne yazık ki ilk çeyrek, ağdaki kullanıcı etkinliği açısından Chiliz için en iyisi değildi. Özellikle, Dune’un verileri hem haftalık hem de günlük aktif kullanıcıların son 90 gün içinde azaldığını ortaya koydu.

Her şeye rağmen, CHZ’nin ağ büyümesi yüksek kaldı ve bu da token’ı transfer etmek için yeni adreslerin kullanıldığını gösteriyor. Ağın hızından da anlaşılacağı üzere, cüzdanlar arasındaki token transferleri de yüksekti.

CHZ Bir SIFIR’ı Ortadan Kaldırdı

Bu yılın başında CHZ yaklaşık 0,099 dolar değerindeydi. Ancak, ilk çeyrek sona erdiğinde, CHZ sıfırı kaldırdı ve değerini 0,118 dolara yükseltti. Birinci çeyrekte, CHZ’nin fiyatı Şubat ayının ikinci haftasında 0,17 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

CHZ aynı zamanda vadeli işlemler piyasasında da talep görmeye devam etti ve bu durum çeyrek boyunca yeşil renkte olan Binance fonlama oranından anlaşılıyordu. CHZ’nin borsa çıkışının tutarlı kalması da ilginçti ve bu iyimser bir işaretti. Grafik 25 Mart’ta yükselişe geçti ve bunu önümüzdeki birkaç gün boyunca yükseliş trendi izledi.

2. Çeyrekte Ne Beklenilebilir

CoinMarketCap’e göre, CHZ’nin fiyat hareketi, fiyatı önceki hafta ve son 24 saatte sırasıyla %5 ve %3’ün üzerinde arttığı için yükselişini sürdürdü. Yazım zamanında, 924 milyon dolardan fazla piyasa değeri ile 0,1332 dolardan işlem görüyordu. CHZ’nin günlük grafiğine bakıldığında yükseliş momentumunun devam edebileceği yönünde iyimserlik sürüyor.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi bir yükseliş geçişi sergiledi. CHZ’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Chaikin Para Akışı (CMF) nötr seviyenin üzerinde seyrederek fiyat artışının devam etme ihtimalini artırdı.