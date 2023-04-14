Bugünün yıldızları bunlar oldu. Peki fiyat yükselişi daha ne kadar devam edecek?

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Bugün henüz güneş doğmadan kripto paralar yeşile boyandı ve günlük kapanıştan sonra ralliler ivme kazandı. Akşamüstü ABD piyasalarının açılışından sonra BTC ve ETH yükselişi bir nebze durulsa da altcoinlerin bazıları güçlü duruşunu sürdürüyor. Kazançlar %20’yi aştı. Yatırımcıların yüzü gülüyor.

Altcoinler Fiyat Analizi

Bitcoin piyasa hakimiyeti önemli bir direnç alanından döndü ve ETH yükselişi bu harekete büyük oranda destekledi. 2022 yılında Bitcoin fiyatının hızla 40 bin dolardan 33.000 bölgesine indiğini görmüştük. Yine benzer bir süreç yaşar mıyız? Düşüşte olduğu gibi dönüşte de yüksek volatiliteye sahip hareketler görmemiz olasıdır. Yatırımcıların ara düzeltmelere rağmen yükselişin devam edeceğine dair hissiyatı artıyor.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,26 trilyon dolar seviyesinde, BTCD ise %46,3’e düştü. Eğer BTCD 30.000 dolar seviyesini koruyabilirse altcoinlerde yukarı yönlü atakların devam etmesi muhtemeldir. Peki ama hangi altcoinler? Bazıları yükselişe şimdiden başladı.

Space (ID) Token

Uzun bir aranın ardından Binance yeni bir launchpad yaptı ve adına yakışır bir performans gördük. Güne %37’lik artışla devam eden ID Token henüz yeni bir altcoin ve uzun vadede büyük kazanç uman yatırımcılar boğa sezonu görmemiş varlıklara daha fazla ilgi gösteriyor. ID Token için 0,58 dolar seviyesi önemliydi ve bu bölgeyi aştığı için 0,8 dolara ulaştı. Şimdilik bu bölgeden ret yemiş gibi görünse de karar vermek için erken. Yatırımcılar 0,758 dolar üstü tutunan fiyatın daha yükseldiğini görebilir.

Fakat 0,58 doları kaybederse yükseliş beklentisi tersine dönecektir.

OG Fan Token (OG)

OG Token bugün Binance borsasında en fazla yükselen ikinci altcoin oldu. İşlem hacmi önemli ölçüde arttı ve kazançları %35’i geçti. Fiyat 7 Nisan tarihindeki 3 dolar kırılımından bu yana yükseliyor. Sadece 1 haftada %300’ün üzerinde kazanç getirdi. Kısa vadede 9,77 dolar üstünde kalıcılık elde ederse 11,5 ve 16,2 dolar hedeflerini test etmesi şaşırtıcı olmaz. Özellikle Bitcoin’in 32.000 doları test ettiği senaryoda coşkunun sürmesi OG Token boğalarına bu şansı verebilir. Kısa vadede 8,3 dolar altı kapanışlar pozitif senaryoyu öteleyecektir.

INJ Coin Yorum

Injebctive (INJ) fiyatı Kasım sonundaki Open AI’nin yapay zeka mesajlaşma botu lansmanıyla güç kazandı. Fetch ve diğerleriyle birlikte coşkudan nasibine düşeni aldı. Bugün de Binance borsasında en fazla yükselen üçüncü altcoin oldu. INJ Coin bugün %30’un üzerinde değer kazandı ve 9 dolara yaklaştı. Ancak şimdilik bu bölgeden geri dönmüş gibi görünüyor. Kısa vadede 7,195 dolar üstünde tutunan fiyat yükselişini sürdürebilir.

XVS Coin Yorum

7 doları destek olarak koruyan XVS fiyatı 8,63 doların üstünde tutunamadı. Kısa vadede 6,14 dolar üstünde kapanışlar yükseliş hissiyatının devamını sağlar.

Arbitrum (ARB) Token

Daha geç bekleniyordu ama ARB Token 1,6 doları beklenenden erken aştı. Fiyat 1,58 dolar üstünde tutunabilirse yeni ATH için ralliyi sürdürebilir. Şimdilik OP Token ile karşılaştırıldığında olması değerin altında olduğu söylenebilir.

ICX Coin Yorum

ICX Coin fiyatı 0,3 doları aşarak ivme kazandı ve 0,38 seviyesinde %20’nin üzerinde kazanç elde etti. Şimdi 0,3591 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar 0,318 dolar üstündeki fiyatın daha fazla yükselmesini bekleyebilir.

Ancak altındaki kapanışlar yeniden 0,29 bölgesini hedefleyecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.