Sizin için ETH'nin fiyat grafiğindeki gibi formasyona sahip altcoin'leri aradık ve en büyük altcoin ETH'ye benzer şekilde yükseliş potansiyeli bulunan altcoin'leri derledik. İşte o altcoin'ler.

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Ethereum (ETH), haftalık fiyat grafiğinde oluşan ve simetrik üçgen olarak adlandırılan ünlü yükseliş formasyonunu çalıştırarak yükselişe geçerek 2 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Bu formasyonun etkisi altındaki bir kripto paranın fiyatı genellikle birbirine yaklaşan iki trend çizgisi arasında, git gide daralan bir aralıkta hareket eder ve trend çizgilerinden herhangi birisinin kırılımıyla önemli bir yön rallisi başlar. Sizin için ETH’nin fiyat grafiğindeki gibi formasyona sahip altcoin’leri aradık ve en büyük altcoin ETH’ye benzer şekilde yükseliş potansiyeli bulunan altcoin’leri derledik.

Binance Coin (BNB)

Binance‘ın altcoin’i BNB’nin fiyatı bir yıldan uzun bir süredir simetrik üçgen formasyonunun oluşumunu gösteren iki trend çizgisi arasında hareket ediyor. Altcoin’in fiyatının destek trend çizgisinden üç kez sıçraması, direnç trend çizgisinden üç kez geri dönmesiyle kanıtlandığı üzere yatırımcıların formasyona aktif bir şekilde yanıt verdikleri görülüyor.

BNB fiyatı bu yazının hazırlandığı sırasında 327 dolardan işlem görüyor ve grafik modelinin direnç trend çizgisine meydan okuduğu görülüyor. Haftalık mum, düşen trend çizgisinin üzerinde kırılım yaparak kapanış yapacak olursa yatırımcılar altcoin’in fiyatını yükseltmek için önemli bir destek bulmuş olacak. Olumlu bir yükseliş senaryosunda BNB fiyatının 600 dolar seviyesine ulaşmak için yüzde 80’in üzerinde yükselmesi beklenebilir.

Chainlink (LINK)

Chainlink ağının yerel varlığı LINK, geçtiğimiz 11 ay boyunca iki yatay seviye olan 9,4 dolar ila 5,4 dolar arasında hareket ederek belirgin bir yatay trende işaret etti. Bu akümülasyon süredi, birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içinde hareket ederek simetrik üçgen formasyonunun oluşmasına neden oldu.

Şu an için LINK fiyatı 7,65 dolardan işlem görüyor ve fiyatın bir kez daha düşen direnç trend çizgisini test ettiği görülüyor. Bu trend çizgisinin üzerinde olacak haftalık mum kapanışıyla gelecek bir kırılma akümülasyonun sonlanması ve yükselişin başlamasının ilk adımı olmuş olacak. Böyle bir kırılma ile LINK’in akümülasyon aşamasından çıkması ve fiyatın 12 doları test etmesi beklenebilir.

Uniswap (UNI)

Uniswap‘ın yerel varlığı UNI, haftalık fiyat grafiğinde birbirine yaklaşan iki trend çizgisi arasında, bir simetrik üçgen formasyonunun oluşumuna işaret ediyor. Kripto para piyasası genelindeki son ralliyle birlikte altcoin’in fiyatı son günlerde formasyonun etkisiyle destek trend çizgisinden sıçrama yapmayı başardı.

UNI fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada 6,21 dolardan işlem görüyor ve düşen trend çizgisinin geçilmesi için yatırımcıların fiyatı yüzde 10 yükseltmeleri gerekiyor. Fiyatın düşen trend çizgisini geçmesi halinde altcoin‘in fiyatı yüzde 88’in üzerinde yükselişle 13 dolara kadar çıkabilir.