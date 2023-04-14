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Ripple fiyatı davanın yakında sonuçlanacağına dair iyimserliğin ortasında bir süredir pozitif seyrediyor. Özet karar başvurusunun ardından taraflar birbirlerine yazılı cevaplar veriyor. SEC net biçimde XRP’nin menkul kıymet olduğunu ispat edemedi ve geçmişteki çelişkili açıklamaları nedeniyle Yargıç nazarında şüpheli duruma düştü. Peki teknik analiz XRP Coin için ne diyor?

XRP Coin Yorum

XRP fiyatı 2023 yılının 2. çeyreğine olumlu bir başlangıç yaptı. Nisan ayının ilk yarısında 0,50 dolar desteğini güçlü biçimde savunan boğalar uzun vadeli direnci hedefliyor. 13 Nisan’da Ripple (XRP) ekibi kurumsal Kripto Likidite Merkezini açtığını duyurdu. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların farklı blockchainler arasında ikidite ve sınır ötesi ödeme çözümleri için merkeze yönelmesiyle XRP’nin son dönemdeki fiyat kazançlarından faydalanmasını sağlayabilir. On-chain veriler XRP Coin boğalarının lehine görünüyor.

XRP fiyatlarının 21 Mart’ta yükselmesinin ardından gelen satış dalgasının ardından, kripto balinaları yeniden birikim yapmaya başladı. Aşağıda gördüğünüz Santiment grafiği 10 milyon ila 100 milyon XRP tutan balinaların 24 Mart ile 14 Nisan arasında 30 Milyon adet alım yaptığını gösteriyor.

Ripple (XRP) Fiyat Tahmini

Uzun vadedeli XRP yatırımcılarının artan birikimi ve yukarıdaki balina yönelimi sebebiyle Ortalama Coin Yaşı metriği de bir süredir yükseliyor. Mart ayının sonlarında ağ genelinde yaşanan satış dalgasının ardından bu metrik ay başından bu yana yükselişte. Ortalama Coin Yaşı, bir ağda tutulan toplam coinleri mevcut adreslerinde geçirdikleri gün sayısıyla çarparak uzun vadeli sahipler arasındaki duyarlılığı ölçer. Mart ayının sonlarında düşüşe geçen veri yeniden yükselişte ve bu durum fiyat için orta vadede yükselişin devam edebileceğini söylüyor.

Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) verileri, yatırımcıların kar/zarar oranını ölçekte bu metriğine göre XRP Coin fiyatı önümüzdeki saat veya günlerde çok büyük bir dirençle karşılaşmadan 0,6 dolarlık direnç bölgesine yönelebilir.

Ancak olumlu senaryonun gerçekleşmesi için 0,49 dolar desteğinin korunması ve 0,55 dolarlık kar bölgesindeki satışların zayıf kalması gerekecek. Elbette Bitcoin etrafındaki iyimserliğin de piyasanın bütününü etkilediği unutulmamalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.