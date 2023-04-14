Kripto para dünyası tarafından da Elon Musk'ın oyun bahçesi olarak tanımlanan Dogecoin'de Nisan ayı sonu fiyat tahmini ünlü ekip tarafından yapıldı.

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Dogecoin Elon Musk’ın son hamlesi olan Twitter logo değişimiyle birlikte inanılmaz bir ivme yakalamış ve harika bir yükselişe ev sahipliği yapmıştı. 0.1 dolar seviyelerine kadar gelen altcoin daha sonrasında kademeli olarak düşmüştü. Bunun ardından ise Twitter’ın X Corp bünyesine katılmasıyla birlikte Dogecoin’in Twitter’ın ödeme sistemi olacağına yönelik tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Dogecoin Son Durum

Dogecoin (DOGE) son günlerde önemli bir ilerleme kaydetti ve bir önceki hafta boyunca yaklaşık %10 değer kazanarak fiyatını 0.09 dolara yükseltti. Bununla birlikte, olumlu hareketler henüz köpek meme kripto parası üzerindeki düşüş tahminlerini sürdüren kripto para topluluğuna yansımadı.

Nitekim, kripto piyasası takip platformu CoinMarketCap’in üyelerinden gelen toplu oylar, 14 Nisan’da erişilen en son verilere göre, topluluğun son altı aydaki %79’un üzerindeki tarihsel doğruluğu dikkate alındığında, Dogecoin’in ortalama fiyatını Nisan ayı sonuna kadar 0,08744 dolar olarak belirledi.

Dolayısıyla, yazım saatine kadar kullanılan 1.044 üye oyunun sonucu olan bu kümülatif tahmin gerçekleşirse, Dogecoin’in 30 Nisan 2023’teki fiyatının, yayın sırasında yaklaşık 0,09 dolar olan mevcut fiyatından %1,77 veya diğer bir deyişle 0,001578 dolar düşüş kaydedeceği anlamına gelecek.

Öte yandan, Dogecoin’in kripto ve finans izleme web sitesindeki bir günlük göstergeler üzerindeki teknik analizi (TA), 16’da güçlü bir alım olduğunu göstererek büyük ölçüde yükseliş tarafına eğiliyor. Özellikle bu okuma, osilatörlerin 2’de satın al bölgesinde ve hareketli ortalamaların (MA) 14’te güçlü satın al bölgesinde yer almasının bir sonucu olabilir.

DOGE Fiyat Analizi

Şu anda Dogecoin 0,086 dolar fiyatla işlem görüyor. Bu, 14 Nisan’da alınan son bilgilere göre, hafta genelinde %8,23’lük kazanca ek olarak önceki 24 saatte %0.36’lık bir düşüş ancak son bir ayda %16,46’lık bir artış olduğunu gösteriyor.

Dogecoin son fiyat hareketleriyle, Tesla (NASDAQ: TSLA) ve Twitter (NYSE: TWTR) CEO’su Elon Musk’ın DOGE logosunu Twitter’dan kaldırmasının yol açtığı kayıpları tamamen geri almayı başardı, tanıtımının etrafındaki spekülasyonlar kripto paranın fiyatını önemli ölçüde desteklemesinden günler sonra, sosyal medya ağını satın aldıktan sonra borçları kapatmak adına kasıtlı fiyat artışı suçlamalarına yol açtı.