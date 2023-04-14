Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Dogecoin’i Takip Ediyorsanız 30 Nisan’a Dikkat! Fiyat Gerçekten Bu Seviyede Mi Olacak?

Dogecoin’i Takip Ediyorsanız 30 Nisan’a Dikkat! Fiyat Gerçekten Bu Seviyede Mi Olacak?

Kripto para dünyası tarafından da Elon Musk'ın oyun bahçesi olarak tanımlanan Dogecoin'de Nisan ayı sonu fiyat tahmini ünlü ekip tarafından yapıldı.
20:55
14 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin Elon Musk’ın son hamlesi olan Twitter logo değişimiyle birlikte inanılmaz bir ivme yakalamış ve harika bir yükselişe ev sahipliği yapmıştı. 0.1 dolar seviyelerine kadar gelen altcoin daha sonrasında kademeli olarak düşmüştü. Bunun ardından ise Twitter’ın X Corp bünyesine katılmasıyla birlikte Dogecoin’in Twitter’ın ödeme sistemi olacağına yönelik tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Dogecoin Son Durum

Dogecoin (DOGE) son günlerde önemli bir ilerleme kaydetti ve bir önceki hafta boyunca yaklaşık %10 değer kazanarak fiyatını 0.09 dolara yükseltti. Bununla birlikte, olumlu hareketler henüz köpek meme kripto parası üzerindeki düşüş tahminlerini sürdüren kripto para topluluğuna yansımadı.

Nitekim, kripto piyasası takip platformu CoinMarketCap’in üyelerinden gelen toplu oylar, 14 Nisan’da erişilen en son verilere göre, topluluğun son altı aydaki %79’un üzerindeki tarihsel doğruluğu dikkate alındığında, Dogecoin’in ortalama fiyatını Nisan ayı sonuna kadar 0,08744 dolar olarak belirledi.

Dolayısıyla, yazım saatine kadar kullanılan 1.044 üye oyunun sonucu olan bu kümülatif tahmin gerçekleşirse, Dogecoin’in 30 Nisan 2023’teki fiyatının, yayın sırasında yaklaşık 0,09 dolar olan mevcut fiyatından %1,77 veya diğer bir deyişle 0,001578 dolar düşüş kaydedeceği anlamına gelecek.

Öte yandan, Dogecoin’in kripto ve finans izleme web sitesindeki bir günlük göstergeler üzerindeki teknik analizi (TA), 16’da güçlü bir alım olduğunu göstererek büyük ölçüde yükseliş tarafına eğiliyor. Özellikle bu okuma, osilatörlerin 2’de satın al bölgesinde ve hareketli ortalamaların (MA) 14’te güçlü satın al bölgesinde yer almasının bir sonucu olabilir.

DOGE Fiyat Analizi

Şu anda Dogecoin 0,086 dolar fiyatla işlem görüyor. Bu, 14 Nisan’da alınan son bilgilere göre, hafta genelinde %8,23’lük kazanca ek olarak önceki 24 saatte %0.36’lık bir düşüş ancak son bir ayda %16,46’lık bir artış olduğunu gösteriyor.

Dogecoin son fiyat hareketleriyle, Tesla (NASDAQ: TSLA) ve Twitter (NYSE: TWTR) CEO’su Elon Musk’ın DOGE logosunu Twitter’dan kaldırmasının yol açtığı kayıpları tamamen geri almayı başardı, tanıtımının etrafındaki spekülasyonlar kripto paranın fiyatını önemli ölçüde desteklemesinden günler sonra, sosyal medya ağını satın aldıktan sonra borçları kapatmak adına kasıtlı fiyat artışı suçlamalarına yol açtı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Ünlü Trader DOGE Coin İçin Olacakları Açıkladı! MATIC, DOT ve Bitcoin Fiyat Tahminleri!
Ünlü Trader DOGE Coin İçin Olacakları Açıkladı! MATIC, DOT ve Bitcoin Fiyat Tahminleri!
Popüler 3 Altcoin Patlamak Üzere! İşte Fiyat Hedefleri!
Popüler 3 Altcoin Patlamak Üzere! İşte Fiyat Hedefleri!
Ünlü Kripto Milyarderi Müjdeyi Verdi! BTC ve Altcoin Yatırımcısı Havaya Uçacak!
Chiliz (CHZ) Son Durum! İkinci Çeyrekte Altcoin’i Neler Bekliyor? İşte Detaylar
Chiliz (CHZ) Son Durum! İkinci Çeyrekte Altcoin’i Neler Bekliyor? İşte Detaylar
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Kritik Sinyal En Son Bitcoin 22.000 Dolarken Gelmişti! Bu Altcoin 2023 Sonunda 1 Dolar Olabilir Mi?
Kritik Sinyal En Son Bitcoin 22.000 Dolarken Gelmişti! Bu Altcoin 2023 Sonunda 1 Dolar Olabilir Mi?
Ethereum’u Geçmişti, Boğaları Fiyatı Uçurdu! Gözde Altcoin’de Yükseliş Hareketi Kalıcı Olacak Mı?
Ethereum’u Geçmişti, Boğaları Fiyatı Uçurdu! Gözde Altcoin’de Yükseliş Hareketi Kalıcı Olacak Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Shapella ETH ve 2 Kripto Paraya Yaradı! ATH Seviyesine Ulaşabilir Mi? LDO Coin Yorum!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023