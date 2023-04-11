Twitter ile iligli ortada bir açıklama olmamasına rağmen şirket yapısına son verildiği bilgisi paylaşıldı. Peki Dogecoin ne olacak?

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Resmi bir açıklama yapılmadan Twitter Inc. geçen hafta bir şirket olarak varlığını sona erdirdi. Peki bu Dogecoin (DOGE) için ne anlama geliyor? Mahkeme belgelerinin gösterdiği üzere, X Corp. 4 Nisan’da Twitter Inc. ile birleşti.

Elon Ve Musk Twitter

Bir mahkeme dosyasında şöyle deniyor:

Federal Medeni Usul Kuralları Kural 7.1(a)(1) uyarınca, aşağıda imzası bulunan Davalı X Corp avukatı, adı geçen Davalı Twitter, Inc’in halefi olarak, Twitter, Inc’in X Corp. ile birleştiğini ve artık mevcut olmadığını beyan eder.

Belge, siyasi aktivist Laura Loomer tarafından 2019 yılında hesabı yasaklandığında federal haraç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Twitter’a karşı açılan bir davadan geliyor. İlginç olan, kamuoyuyla paylaşılan mahkeme dosyaları.

4 Nisan itibariyle Twitter, Elon Musk’ın sahibi olduğu X Corp. şirketi tarafından tamamen satın alındı. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

X Corp. özel bir şirkettir. Ana şirketi X Holdings Corp’tur. Halka açık hiçbir şirket X Corp. ya da X Holdings Corp. hisselerinin %10 ya da daha fazlasına sahip değildir.

X Holdings Corp. özel sektöre ait X Corp’un ana şirketi olarak hizmet veriyor. Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için Nisan 2022’de X Holdings I, II ve III adlı üç holding şirketine başvurdu. Daha sonra Musk’ın Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company ve Twitter’ı birleştiren yeni bir süper şirket kurmak için çalıştığı haberleri ortaya çıktı.

Kamuya açık belgeler, Twitter ile Elon Musk’ın X Corp. şirketi arasındaki birleşmenin 15 Mart 2023 tarihinde Nevada’da dosyalandığını da ortaya koyuyor. Belgeler, Twitter’ın şirket merkezinin artık Delaware yerine Nevada’da olduğunu ortaya koyuyor.

X.com’un 1999 yılında Elon Musk, Harris Fricker, Christopher Payne ve Ed Ho tarafından kurulan bir çevrimiçi banka olduğunu da belirtmek gerekiyor. X.com 2000 yılında Confinity ile birleşmiş ve adını PayPal olarak değiştirmişti.

X Dogecoin İçin Ne Anlama Geliyor?

Birleşme resmi olarak duyurulmadığından, kısa vadede Twitter uygulaması üzerinde hemen bir etkisi olması pek olası değil. Ancak kurumsal yeniden yapılanma, Elon Musk’ın Twitter’ı X adlı “her şey uygulamasına” dönüştürmek için attığı ilk adım olabilir.

Elon Musk 4 Ekim’de attığı bir tweet’te Twitter’ın satın alınmasını all-in-one projesi olan X’i yaratmanın hızlandırıcısı olarak nitelendirmişti. Milyarder, Çin’in WeChat’ini örnek alarak uygulamayı yenilemeyi planlıyor.

Uygulamanın temel işlevlerinden biri ödemeler olacak. Geçmişte, bir Twitter Coin ve Dogecoin gibi kripto para birimlerinin bir ödeme aracı olarak entegrasyonu hakkında çok sayıda söylenti vardı. Ancak son raporlara göre, şimdilik Twitter Coin ile fiat ödemelere ve Reddit benzeri bir ödül sistemine odaklanılıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Dogecoin ve diğer kripto para birimlerinin bir ödeme aracı olarak uygulamaya entegre edilmesi sadece bir zaman meselesi gibi görünüyor. Dogecoin topluluğu için X’in Twitter Inc ile birleşmesi, Musk’ın Dogecoin’i X içinde bir ödeme yöntemi olarak duyuracağı zamanın yaklaştığı anlamına gelebilir.