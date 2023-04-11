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Yılan hikayesine döndü ama artık çözülüyor. XRP Coin fiyatından da anlayacağınız üzere artık yolun sonundayız. Davanın önümüzdeki haftalarda sonuçlandırılacağına dair yaygın bir kanaat var. Dile kolay 2020 yılı sonunda 2023 ikinci çeyrek başına kadar devam eden bir hukuki mücadele var. SEC ve Ripple’ın güçlü olduğu taraflar var ancak bu davayı bir kişi kazanacak.

Ripple Davası

Ripple yanlısı bir kripto avukatı, fintech firmasının Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı açtığı davayı kazanacağını düşünüyor. Jeremy Hogan, 11 Nisan’da firmanın davayı neden kazanacağını düşündüğüne dair ayrıntılı bir yazı yayınladı. SEC, Aralık 2020’de şirketi ve yöneticilerini kayıtsız menkul kıymet satmakla suçlamıştı. İki yıldan uzun süredir devam eden dava kripto para şirketlerinin geleceğini direkt olarak etkileyecek. Ayrıca SEC eğer davayı kazanırsa diğer kripto şirketlerine de hızlandırılmış kayıtsız menkul kıymet davaları açabilecek.

Hogan, “Bu, bildiğimiz şekliyle ‘kripto‘nun geleceğinin bağlı olabileceği incelikli bir yasal savaş” dedi.

Peki Ripple davayı neden kazanacak? Ripple, bir şeyin menkul kıymet olarak kabul edilebilmesi için bir “sözleşme” olması gerektiğini savundu. Bu, SEC argümanının dayandığı Howey Testi tarafından şart koşulmuştur. Hogan, Ripple özetlerinde duruşma yargıcının kendi lehine karar vermesi için yeterli olduğuna inanıyor. Bunun tek bir şeye dayandığını da sözlerine ekledi bu da ademi merkeziyetçilik.

Geleneksel satın alımlar bir sözleşmeye ihtiyaç duyar çünkü bunları merkezi kuruluşlar yapar. Hogan, bu nedenle SEC’e karşı davalarını kaybettiklerini savundu. “Tarihsel olarak, menkul kıymet satışları merkezi satıcılardan yapılır” dedi ve ekledi;

“Kriptodaki fark, kripto satın almanın mantıklı olmasıdır, çünkü merkezi değildir. Hiç kimse ‘ağın’ sahibi değildir. Dolayısıyla, birisinin herhangi biriyle sözleşme yapmadan yatırım olarak XRP satın alması mantıklıdır. En önemli fark bu.”

XRP Coin Geleceği

Popüler altcoin yakında akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşacak. Ripple daha fazla merkez bankasıyla anlaşıyor. Dava yakında bitiyor. Bitcoin yeniden 30.000 doların üzerinde ve XRP Coin için nasıl bir gelecek olduğunu düşünelim. Son boğa sezonunda devam eden davanın ağırlığı sırtına bindiği için beklenen performansı gösteremeyen XRP Coin için artık zamanı gelmiş olabilir. Önceki ATH dönemine göre arz artsa da fiyatın 2 dolar seviyelerine yaklaşması pek hayal gibi görünmüyor.

Ripple davası biter ve XRP Coin özgürlüğüne kavuşur.

XRP Coin ile SEC arasındaki sorun ortadan kalktığında popüler altcoin diğerlerinden düzenleyici açıdan daha güvenli olarak görülür ve talep artar.

Ripple daha fazla merkez bankasıyla anlaşır

Bitcoin 30.000 doların üzerinde tutunur

30.000 doların üzerinde tutunur Coinbase ve diğerleri yeniden XRP Coin’i listeler.

XRP Coin’in geleceği bugünden bakıldığında parlak gibi görünüyor.