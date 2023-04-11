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Kripto paraların getirdiği yenilik sayesinde artık devletler de bazı konularda daha iyi şartlar oluşturabilir. Mesela itibari para birimlerini dijital hale getirebilirler. Peki her devletin gerekli altyapıyı kurabilecek kadar donanımlı mühendisleri var mı? Elbette yok ve son derece hassas olan bu konu çok düşünüp az hareket etmeyi gerektiriyor. Ve elbette işin uzmanından destek de almalısınız.

Ripple ve Karadağ

Karadağ Merkez Bankası bugün Ripple ile bir merkez bankası dijital para birimi veya stablecoin şeklinde bir Karadağ dijital para birimi için bir strateji ve pilot programın geliştirilmesi için anlaşma imzaladığını duyurdu. Ülke, Avro Bölgesi’nin bir parçası olmamasına rağmen, 2002’de piyasaya sürülmesinden bu yana para birimi olarak avroyu kullanmaktadır.

RippleX’in merkez bankası angajmanları ve CBDC’lerden sorumlu başkan yardımcısı James Wallis konuyla ilgili şunları söyledi;

“Yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla ayrıntı açıklanacak. Proje, dijital bir para biriminin veya ulusal stablecoin‘in pratik uygulamasının belirlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli aşamalardan geçecek.”

Wallis, gelecekteki dijital para birimini “kontrollü koşullar altında dolaşıma sokmak için çeşitli aşamalar planlandığını” söyledi. Ayrıca proje bu ay resmen başlayacak.

Karadağ ve XRP

Karadağ bu teknik konuda işin uzmanından destek almalı ve merkez bankalarına dijital para birimi için hizmet verebilecek en iyi şirket olarak Ripple akıllara geliyor. Bankalar ve finans kuruluşları gerekli teknik desteği verme cesaretine sahip değil çünkü regülasyonları yüksek riskli olarak görüyorlar. Ancak bu yüksek riski göze alan ve SEC ile hali hazırda mücadele eden Ripple büyük bir ödül alacak gibi görünüyor. Eğer merkez bankaları Ripple ile çalışmaya başlarsa (ki birçoğu ile anlaşıldı ve bir kısmıyla yapılan anlaşmalar kural gereği gizleniyor) bu şirketin hızla büyümesi anlamına gelecek. Ripple, XRP ile farklı şeyler olduklarını söylediği için bu büyüme tokene fayda sağlamayabilir.

Konuya dönecek olursak, Karadağ Merkez Bankası Başkanı Radoje şunları söyledi;

“CBDC’lerin veya ulusal stablecoinlerin elektronik ödeme araçlarının kullanılabilirliği, güvenlik, verimlilik, düzenlemelere uyum ve en önemlisi son kullanıcıların haklarının ve gizliliğinin korunması açısından oluşturabileceği avantaj ve riskleri analiz etmek için hükümet ve akademik toplulukla birlikte çalışıyoruz. Modern ulusal bankacılık trendlerini takip etmeye kararlı bir merkez bankası olarak Karadağ Merkez Bankası, etkin bir finansal sistemin sürdürülmesini aktif bir şekilde sağlamaktadır.”

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Ripple ile Karadağ Merkez Bankası arasında yapılacak anlaşmayı ilk olarak Ocak ayında Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda attığı bir tweet ile duyurdu.