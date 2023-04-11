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Dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar seviyelerini aşarak Haziran 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 30.000 dolar seviyelerini aşmasının ardından güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC (CoinMarketCap) verilerine göre 1,23 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Bitcoin (BTC), 30.000 Doları Aştı

Mart ayının ortalarından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde değer artışlarına hız kazandırarak kritik direnci aşmayı başardı ve 30.100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin’in Haziran 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat seviyesine ulaşması, kripto para piyasasının da güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başlamasına neden oldu. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ayrıca Bitcoin’in işlem hacminde de CMC verilerine göre %90’ın üzerinde bir artış kaydedildi. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise (BTC.D), yazının yazıldığı an itibarıyla %48,5 seviyesinde.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,23 trilyon dolar seviyelerini aşarken toplam işlem hacmi ise 50 milyar doları aştı. son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 1900 doları aşan Ethereum (ETH), 1920 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL de %10’un üzerinde bir yükseliş kaydederek CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu ve günün öne çıkan kripto varlıkları arasında yer aldı.