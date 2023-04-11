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Tehlike Saçıyor! Bu Altcoin’de 12 Nisan Saat 08.30’a Dikkat!

Veriler, bu altcoin'de milyonlarca token'ının kilidinin açılacağını ve dolaşımdaki arzının yüzde 0,5 oranında artacağını gösteriyor. Kilit açma işleminin 12 Nisan saat 08.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.
13:45
11 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Veriler, milyonlarca Aptos (APT) token’ının kilidinin açılacağını ve dolaşımdaki APT arzının yüzde 0,5 oranında artacağını gösteriyor. Kilit açma işleminin 12 Nisan saat 08.30’da gerçekleşmesi bekleniyor.

APT Arzının Yüzde 84’ü Kilitli!

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre gün içinde değerini yüzde 6’nın üzerinde artıran APT, başta en büyük kripto para Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok altcoin’den daha iyi performans gösterdi. Aptos ağı bu yazının hazırlandığı sırada 2.3 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip.

Kilidi açılacak APT’ler güncel fiyatlarla 50 milyon doların üzerinde bir değere karşılık geliyor. Kilit açma süreci, herhangi bir Blockchain üzerindeki yeni coin veya token’ların genellikle önceden planlanmış kilit açma planına bağlı olarak otomatik olarak açık piyasaya sürülmesini ifade etmektedir.

Şu anda toplam APT arzının yaklaşık yüzde 84’ü hala kilitli durumda. Bu altcoin’in arzının büyük bir kısmının henüz piyasaya sürülerek dolaşıma girmediği ve uzun vadede piyasa değerinin sabit kalması halinde fiyatın düşeceği anlamına geliyor.

Token/Coin Kilit Açılması Süreci

Token veya coin kilidinin açılması süreci, yatırımcıların kilit açılmasına tepki göstermesiyle fiyatı etkileme gücüne sahip, kripto para piyasasındaki en önemli olaylar arasında yer almaktadır. Bir coin veya token’ın kilidi açılarak piyasaya sürülmesi erken dönem yatırımcıların, geliştiricilerin ya da diğer yatırımcıların ellerindeki varlıkları fiyat yüksekken satış yapmasına imkan vererek fiyat üzerindeki satış baskısına katkıda bulunur. Bununla birlikte, temel talebe bağlı olarak yeni yatırımcılar ya da trader’lar cüzdanlarındaki token veya coin miktarını artırma eğilimi gösterebilir. Bunun sonucunda öncelikle fiyatın düşmesi ve sonrasında toparlanması beklenebilir.

Geçmişte de bildirdiğimiz gibi Aptos Blockchain’in geliştirilmesinden sorumlu olan Aptos Labs, 2022’de birden fazla fonlama turuna katılmış, bu turlardan 350 milyon doların üzerinde yatırım almayı başararak önemli bir başarı elde etmişti.

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