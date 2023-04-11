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Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesini aşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, dün akşam saatlerinden bu yana yeniden değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin piyasa değeri, 1,23 trilyon doları aştı. XRP de piyasadaki yükselişin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 0,52 dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.000 dolar seviyelerini aştı ve Haziran 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in kritik direnci aşmasının ardından güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,23 trilyon doları aştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1900 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 175 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Balinalar, Portföylerine Son 24 Saatte 146 Milyon XRP Daha Ekledi

Bitcoin’in 30.000 dolar seviyelerini aşması ve kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren XRP, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydetti ve 0,52 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler de piyasadaki bu yükseliş ile birlikte yeniden hareketlendi. WhaleAlert tarafından sağlanan verilere göre bu adresler, son 24 saat içerisinde güncel fiyatlar ile ortalama 77 milyon dolar değerinde 146 milyon adet XRP satın alarak portföylerinde önemli miktarlarda ekleme yaptı. Toplamda 146 milyon XRP’lik birikimin içerisinde en büyük ölçekli satın alımlar, Cryptocom ve Binance borsalarında gerçekleşti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.