Okuma Süresi: 3 Dakika

Finansal devler Fidelity ve Bank of America dünyanın en saygın finans kuruluşları arasında sayılıyor. Fidelity zaten 2018 yılından bu yana kripto paralarla ilgileniyor ancak BoA’nın hamlesi gerçekten şaşırtıcıydı. Kripto para detayını nasıl okumak gerekiyor? İlerleyen dönemde başka şirketlerden de benzer hamleler görür müyüz?

Bank of America Kripto Para

CNN’den alınan veriler, Bank of America’nın 2023’ün ilk çeyreğinde on milyonlarca dolar değerinde MSTR hissesi satın almasının ardından MicroStrategy’nin dördüncü en büyük hissedarı olduğunu gösteriyor. CNN’e göre Bank of America, MicroStrategy’de %2,37’lik bir paya sahip ve 1. çeyrek itibariyle 59,53 milyon doların üzerinde değere sahip 226.980 MSTR hissesi tutuyor. MicroStrategy, 4,22 milyar dolardan fazla değere sahip 140.000 BTC ile Bitcoin‘in en büyük kurumsal sahibi konumunda. Bu iki şirketin hisselerindeki artış müşterilerinin talebini yansıtıyor. Yani şirket olarak alım yapmıyor olsalar da müşterilerine alımlar konusunda hizmet veriyorlar. Bu da Fidelity ve BoA müşterilerinin kripto paralarda yükseliş beklediğine yorulabilir.

Bankacılık devi, MSTR alımlarının çoğunu bir önceki çeyrekte yaptı ve 226.506 hisse satın alarak çeyrekten çeyreğe sahiplikte %47.786’lık muazzam bir büyüme gerçekleştirdi. Bu arada Fidelity, iş zekası firmasındaki %1,01’lik hissesiyle dokuzuncu en büyük MSTR sahibi konumunda. CNN, finansal hizmetler şirketinin 2023’ün ilk çeyreği itibariyle 25,47 milyon doların üzerinde değere sahip 97.134 MSTR hissesine sahip olduğunu gösteriyor. Fidelity de geçtiğimiz çeyrekte 96.800 hisse biriktirdikten sonra MSTR hisselerini büyüttü ve MicroStrategy’deki hisselerini 2022 son çeyreğine göre %28.982’nin üzerinde artırdı.

Dolaylı Bitcoin Satın Alma

Hali hazırda ABD piyasalarında spot Bitcoin ETF yok ancak kripto ile bağlantılı şirketler var. Bunların başında da en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy geliyor. Devasa Bitcoin birikimi sebebiyle hisseleri adeta Bitcoin ETF muamelesi görüyor. Piyasalar yükseldiğinde hisseleri değerleniyor ve düştüğünde tam tersi oluyor. Şirketin kaderi Bitcoin fiyatına bağlı olduğu için portföyündeki yüksek riskli tahsisler için alternatif arayan şirketler MSTR hissesini de dikkate alıyor. Portföydeki toplam payı düşük olsa da yapılan alımların dolar karşılığı BoA örneğinde gördüğümüz gibi tatmin edici seviyededir.

Yaygın olarak takip edilen kripto analisti Doctor Profits hem Fidelity hem de Bank of America’nın (kendi müşterileri için) MSTR hisselerini biriktirerek dolaylı olarak Bitcoin satın aldığını söyledi.

“Fidelity ve Bank of America, birkaç milyar değerinde Bitcoin’e sahip olan MicroStrategy’nin ilk 10 hisse sahibinden biri haline gelirken dolaylı olarak BTC satın aldı. Bu hisse alımlarının çoğu bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Bir dakika düşünün.”