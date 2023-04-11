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Çin Merkezli Bitcoin Madenciliği Şirketine Vergi Cezası: 3,7 Milyon Dolarlık Bir Para Cezası Ödenecek!

Pekin merkezli Bitcoin madenciliği şirketi Bitmain, 3,7 milyon dolarlık bir vergi cezasına çarptırıldı.
17:25
11 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yerel haber kaynaklarının bildirdiği üzere Bitcoin madenciliği şirketi Bitmain’in Çin’deki vergi ihlalleri nedeniyle Pekin Belediye Devlet Vergi İdaresi Ofisi tarafından para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bitmain’in karşı karşıya kaldığı para cezası ise günce kurlar ile 3,7 milyon dolar değerinde 25 milyon Çin yuanı.

Çin Merkezli Kripto Madenciliği Şirketine Vergi Cezası

Kripto para birimleri, seneler içerisinde global ölçekte büyük bir popülarite yakalaması ile birlikte pek çok ülkenin mali düzenleyici kurumlarının radarına girdi. Kripto para madenciliği de bu süreçte kamuoyunda sıkça tartışılan konular arasında yer aldı. Bitcoin madenciliğinde tüketilen enerjinin miktarından madencilik faaliyetlerinin nasıl vergilendirileceğine kadar pek çok konu kamuoyunda tartışma yarattı. Bu süreçte bazı ülkelerde kripto para madenciliğine ilişkin çeşitli yasaklar ve kısıtlamalar da getirildi ve çok sayıda kripto madenciliği şirketi çeşitli soruşturmalar ve cezalar ile karşı karşıya kaldı. Son olarak da Pekin merkezli Bitcoin madenciliği şirketi Bitmain de yerel haber kaynaklarına göre yerel yetkililer tarafından bir vergi cezasına çarptırıldı.

3,7 Milyon Dolarlık Vergi Cezası

Kripto para ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskının artması ile birlikte çok sayıda kripto şirketi de düzenleyici kurumların radarına girdi. Özellikle bazı ülkeler, kripto para madenciliği faaliyetlerine ilişkin çok sert önlemler aldı. Gün içerisinde yerel haber kaynaklarının bildirdiği üzere Bitcoin madenciliği şirketi Bitmain, Çin’deki vergi ihlalleri nedeniyle Pekin Belediye Devlet Vergi İdaresi Ofisi tarafından para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bitcoin madenciliği şirketi Bitmain’in karşı karşıya kaldığı para cezası ile 25 milyon Çin yuanı. Söz konusu bu vergi cezası, güncel kurlar ile 3,7 milyon dolar değerinde.

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