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Her Yıl Olacak! 5,5 Milyar Dolarlık Altcoin Yakımı! Boğada Herkes Bunu Konuşacak!

Popüler kripto para yıllık ortalama 5,5 milyar dolarlık yakım yapacak. Uzun vadede fiyatı uçabilir.
17:00
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugünün şartlarını iyi tahlil ederseniz sizi nasıl bir geleceğine beklediğini bulanık da olsa görebilirsiniz. Peki aynı şeyi kripto paralarda yapabilir miyiz? Elbette ve hatta kesinlikle bu iş kripto paralarda daha kolaydır. Fiyat ön görülemezdir ancak kripto paralarda olaylar kurgulanmıştır. Matematik işler ve sadece zamanı geçmesini beklersiniz. Sonrasında hedefinize ulaşabilirsiniz.

Ethereum (ETH) Deflasyon

Ethereum‘un heyecanla beklenen yükseltmesi “Shapella” yarın tamamlanacak. Bu yükseltmenin arifesinde önde gelen akıllı sözleşme protokolü yılda 5,5 milyar dolarlık bir oranda ETH yakıyor. Ethereum 613 gün önce, işlemlerden elde edilen ücretlerin bir kısmını yakan Ethereum Improvement Proposal 1559’u uygulamaya koyduğunda ETH yakmaya başladı. Ancak EIP-1559’un kendisi blockchainin toplam arzını azaltmadı. EIP-1559’un hayata geçmesinden bu yana toplam eter arzı 3,23 milyon coin (6,2 milyar dolar) arttı. Veya artırıyordu da diyebiliriz. Ethereum, enerji yoğun proof-of-work’ten daha çevre dostu proof-of-stake mutabakat mekanizmasına Merge ile geçtikten sonra arz da azalmaya başladı.

The Merge gerçekleştiğinde, ağı yönetenlere verilen ödüllerin sayısını azalttı. EIP-1559’un yakma mekanizması ile birlikte, bu durum deflasyonist günleri beraberinde getirdi. Ardından deflasyonist hafta ve aylar geldi. The Merge’ün 208 gün önce gerçekleşmesinden bu yana, toplam arz 82.924 ETH azaldı. Merge iç gerçekleşmemiş olsaydı, arz 2,33 milyon yani yaklaşık 4,5 milyar dolarlık artacaktı.

Ethereum Shapella Yükseltmesi

Ethereum’un “Shapella” olarak bilinen Shanghai ve Capella yükseltmesi yarın yapılacak. Böylece milyonlarca kilitli ETH özgür kalmaya bir adım daha yaklaşacak. Yükseltmeler, stake edilmiş eterin aşamalı bir şekilde geri çekilmesini sağlayarak stake havuzlarının ödüllerin serbest bırakılmasını kontrol etmesine olanak tanıyacak. Örneğin Coinbase, yükseltmenin tamamlanmasından 24 saat sonra unstaking taleplerini işleme koymaya başlayacağını duyurdu. Bununla birlikte borsa, yüksek talep nedeniyle protokolün tüm unstaking taleplerini işleme koymasının haftalar (hatta aylar) alabileceğini de belirtti.

Yani milyonlarca ETH satışa gidecek bile olsa bunun kademeli şekilde olduğunu göreceğiz. Tek seferde satış düşünen tüm stakerlar varlıklarını çekemeyecek. Hatta bazı uzmanlar çekimlerin 1 yıla kadar sürmesini bekliyor. Eter stake etme konusunda önemli bir oyuncu olan Lido Finance, kod denetimlerinin ve iki haftalık bir güvenlik kontrolünün tamamlanmasının ardından, stETH para çekme işlemlerinin Mayıs ortasına kadar ana ağda başlatılmayacağını tahmin ediyor.

Para çekme işlemlerindeki potansiyel gecikmeler, temel olarak ağ üzerindeki teknik kısıtlamalara dayanıyor. Yalnızca stake ödüllerinden oluşan 16 kısmi para çekme talebi yaklaşık her 12 saniyede bir işlenebilmektedir. Sonuç olarak, Shapella yayına girdiğinde para çekme kuyruğu oldukça uzun olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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