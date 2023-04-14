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11 Nisan tarihinde yapılan açıklamayla gerekli koşulları sağlayan kullanıcılarına Flare (FLR) Token airdrop’u yapacağını duyuran Coinbase, Coinbase Assets Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan bu açıklamaya göre 601 milyon adet token’ın airdrop işlemi gerçekleşti.

Coinbase Açıklama Yaptı

Twitter üzerinden yapılan açıklama ise şöyle oldu:

Coinbase, Flare (FLR) token airdrop dağıtımını tamamladı. Uygun kullanıcılara 601 milyondan fazla Flare (FLR) token dağıtıldı. FLR için alım satım, likidite koşullarının karşılanması halinde bugün (14 Nisan) TSİ 10’da veya sonrasında başlayacaktır. Giden transferler, alım satım başladıktan kısa bir süre sonra yeniden etkinleştirilecektir.

Flare Token (FLR) Son Durum

Geçtiğimiz gün Coinbase’in resmi Twitter hesabı Flare’ı listeleyeceğini duyurmuştu ve altcoin hızlı bir biçimde yükselmişti. Bu yükselişin ardından fiyat bir anda, 0.03396 dolar seviyesinde işlem görüyorken hızlı bir artış yaşamış ve 0.03700 dolara yükselmişti. Ani fiyat artışının sonrasında küçük bir düşüş yaşamış ve yaşamış ve ardından 0.03627 dolardan işlem görmeye başlamıştı.

Bugün yapılan açıklamanın ardından ise altcoin’de bir miktar fiyat düşüşü daha yaşandı ve 0.03539 seviyelerine kadar geriledi. Bunun birden çok sebebi olabilir ama yapılan airdrop’un ardından hızlı satışların da gelmiş olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda olabilir. İlerleyen günlerde altcoin ile ilgili gelebilecek yeni listeleme haberleri fiyatı yeniden yükselişe yöneltebilir ve bu da yatırımcısını sevindirebilir.