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  •   Arbitrum’u Kaçıran Yatırımcı Gözünü Bu Airdrop’a Mı Çevirecek? Önemli Açıklama Geldi!

Arbitrum’u Kaçıran Yatırımcı Gözünü Bu Airdrop’a Mı Çevirecek? Önemli Açıklama Geldi!

Arbitrum airdrop'u piyasada çok büyük bir ses getirdi ve 2023 yılında yatırımcıların dikkatini çekti. Şimdi ise yeni bir airdrop haberi geldi.
22:10
12 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çoklu zincir gizliliğine odaklanan yeni bir blok zinciri olan Namada, yapılan önemli bir açıklamaya göre, gizlilik odaklı blok zinciri Zcash’e özgü kripto para birimi olan Zcash (ZEC) sahiplerine yakında çıkacak olan Namada staking token’ının (NAM) airdrop’unu önerdi.

Airdrop Zamanı

Bu, işlem ayrıntılarını gizli tutmayı tercih eden Zcash kullanıcıları olan korumalı ZEC sahiplerine yapılan ilk doğrudan airdrop olacak. Bu kişiler NAM’ı yalnızca anonim olarak talep etmekle kalmayacak, aynı zamanda şeffaf ZEC sahiplerinden (onlar da airdrop’un alıcıları olacak) daha fazlasını alabilecekler.

Hem Namada hem de Zcash, göndericiyi, alıcıyı veya işlem tutarını ifşa etmeden işlemleri doğrulamak için bir tür kriptografi olan sıfır bilgi kanıtlarını (ZK-proofs) kullanıyor. ZK kanıtları, bilginin kendisini ifşa etmeden bilginin geçerliliğini kanıtlamaya yönelik bir teknik olarak dikkat çekiyor. ZEC kullanıcıları işlem detaylarını gizli (korumalı) ya da herkese açık (şeffaf) tutabilirler.

Namada’nın arkasındaki kuruluş olan Anoma Vakfı, Mayıs 2023’te bir ana ağ lansmanı hedeflediğini ve ardından airdrop’un kesin zamanlaması ve mekaniğinin kesinleştirileceğini söylüyor. Vakıf aynı zamanda gizliliği koruyan ayrı bir protokol olan Anoma’yı da yönetiyor.

Airdrop, Namada’nın geriye dönük kamu malları finansmanının bir parçası olacak. Namada’nın teknolojisine katkıda bulunan Zcash gibi belirli projelere ve topluluklara geri vermenin bir yolu. Vakıf, 1 milyar NAM olması öngörülen ilk NAM arzının en az %20’sini geriye dönük kamu malları finansmanına tahsis edecek.

Zcash’in yaratıcısı Electronic Coin Company’nin (ECC) CEO’su Zooko Wilcox şunu söyledi:

Tüm Zcash topluluğuna ve ekosistemine aynı anda, güvenilir bir şekilde tarafsız bir şekilde veriyorlar.

ZCash Fiyat Analizi

2017 yılında piyasaya sürüldüğünde 2000 dolarlarda işlem gören ZCash bir anda sert bir düşüş yaşamıştı. 40 dolara kadar gerileyen Altcoin 6 yıllık süreçte dönemsel olarak yükselse de bir daha asla o eski günlerine dönemedi.

Geldiğimiz 2023 yılında ise 44 dolarla yıla başlayan Zcash şu anda 39 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yakında gerçekleşmesi planlanan airdrop fiyat hareketliliğini beraberinde getirebilir. Yine de yatırımcıların piyasanın genel durumunu ve Bitcoin fiyatını takip etmesi kendileri adına her zaman faydalı olacaktır.

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