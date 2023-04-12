Öyle bir yükseldi ki herkesin ağzı açık kaldı. Peki bu rallinin sebebi neydi? Yatırımcılar neye dikkat etmeli?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Boğa piyasalarında yüzde 2000’e ulaşan hatta aşan yükselişlere alışığız ancak bu günlerde böylesine yükselişler şaşırtıcı oluyor. Bu tarz fiyat hareketleri boğa sezonunda hemen her borsada haftalık görebileceğiniz şeyler. Ancak ayı piyasalarında veya boğa piyasaları başlangıcında genelde tek bir borsada görebilirsiniz ve spekülatiftir.

APECoin Neden Yükseldi?

Neredeyse yüzde 2000 artan ApeCoin fiyatı sadece bir borsaya özeldi. Bugün Yuga Labs’ın ERC-20 tokenı ApeCoin (APE), Güney Kore kripto para borsası Upbit’te hızlı bir satış yaşamadan önce 4,2 dolardan 90 dolara kadar yükseldi. Bununla birlikte, token yazı hazırlandığı sırada 4,35 dolardan alıcı buluyor ve spekülatif hareket artık sona erdi. Şu anda Upbit’te listelenen tek APE alım satım çifti BTC/APE’dir. APE’nin 369 milyon tokenlık genel dolaşımına kıyasla gün içinde el değiştiren yaklaşık 4 milyon token ile coin’in işlem hacminin yalnızca küçük bir kısmını Upbit borsası temsil ediyor.

Görünüşe göre bu artış, genel alım çılgınlığına ve borsadaki mevcut alım satım yollarının daralmasına bağlanıyor. Aynı gün Upbit, Ethereum ağının Şangay yükseltmesinin tamamlanmasını beklerken ETH ve ERC-20 tokenlerinin çekilmesini duraklattı.

ApeCoin Alınır Mı?

Son fiyat hareketi herhangi bir habere veya başka bir gelişmeye bağlanamaz. Bundan dolayı APE özelinde iyileşen hissiyattan bahsedemeyiz. Sığ likiditenin desteğiyle yükselen fiyat spekülatifti ve gerçeği yansıtmıyordu. Metaverse etrafındaki coşkunun zayıflaması APE, MANA, SAND gibi altcoinlerin zayıflamasına neden oldu. Intagram’ın NFT desteğini askıya alması haberi de bardağı taşıran son damla olmuştu. Yine de Upbit borsasındaki şanslı az sayıda yatırımcı elindeki APE’leri ATH fiyatının kabaca 4 katına satma fırsatı yakaladı.

Upbit’in Güney Kore’nin kripto borsasında 8 milyar dolarlık toplam varlığı ve yurtiçi işlem hacminin %80’i ile neredeyse tekel haline geldiğini düşünürsek diğer sığ likiditeye sahip borsalarda da heyecanın arttığı bugünlerde benzer hareketler görebiliriz. Yatırımcıların bu tarz spekülatif hareketlere karşı dikkatli olması ve FOMO’ya kapıldıklarında aldıkları riski net biçimde görmesi gerekiyor. Bu tarz hızlı yükselişlerin aynı hızda dönüşleri olduğu için yükselişi kaçırma korkusuyla hareket edenler devasa kayıplar yaşayabiliyor.