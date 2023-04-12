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Kripto para yatırımcılarının mücadele etmesi gereken sorunların listesi her yeni gün uzayıp gidiyor. Makro ekonomik gelişmeler, enflasyonun verdiği zarar, Fed’in faiz artışları dışında kripto yatırımcılarının bir de inovasyon düşmanlarıyla mücadele etmesi gerekiyor. Kripto karşıtı senatörler yeni bir adım attı. İşin ucu yine kripto para yatırımcısına dokunabilir.

Kripto Paraların Geleceği

Massachusetts senatörü Elizabeth Warren ve New York senatörü Alexandria Ocasio-Cortez kısa süre önce Silicon Valley Bank müşterilerinden 14 tanesine mektup gönderdi. En büyük 14 müşteriye gönderilen mektupta banka ile mevduat sahipleri arasında “samimi bir ilişki” olarak gördükleri durum sorgulanıyor. Mektupta ele alınan firmalar arasında USDC ihraççısı Circle ve kripto borç verme platformu BlockFi de vardı. Circle‘ın 40 milyar dolarlık rezervinin 3.3 milyar doları SVB’ye yatırılmıştı ve bankanın çöküşünden sonra USDC saatlerde 1 doların altında kaldı.

Şimdi Warren ve AOC, Circle’da özellikle kimin fonları SVB’ye yatırma kararını verdiğini ve diğer yedi sorunun cevabını öğrenmek istiyor.

Kripto Para Şirketlerine Baskı

İflas eden ABD tarafından denetlenen ülkenin en büyük 20 bankasında biri ve suçlunun kripto paralar olduğuna dair 2 senatörün enteresan bir iddiası var. Geleneksel finans sisteminde parası sıkışan kripto şirketi Circle ise mağdurken yeniden suçlu konumuna itiliyor. Warren ve AOC’nin yaklaşımı sanki SVB, müşteri mevduatlarını USDC’ye yatırmış gibiydi. Mektupta senatörler Circle’ın ya da yönetim kurulu üyelerinin şirketin bu kadar büyük miktarda FDIC sigortalı olmayan varlığa sahip olmasıyla ilgili endişelerini dile getirip getirmediklerini de bilmek istiyor.

“Basında çıkan haberlere göre, kendi şirketiniz SVB’de 3.3 milyar dolarlık rezervi olduğunu açıkladı Bu büyük bakiyeler, SVB’nin mevduatlarının büyük çoğunluğunun Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından sigortalanmadığı anlamına geliyordu ve düzenleyicilerin tüm hesapları garanti altına almak için devreye girmemesi halinde sistemik bulaşma tehdidini artırıyordu. Kongre, banka düzenleyicileri ve kamuoyu, bankanın teknoloji sektörü firmalarına ve yatırımcılarına aşırı bağımlılığına, bunun FDIC tarafından sigortalanmayan mevduatların anormal derecede yüksek bir yüzdesiyle sonuçlanmasına ve sizin gibi şirketlerin SVB’deki 42 milyar dolarlık bank run’ı hızlandırmada oynamış olabileceği role bir açıklama borçludur.”

Senatörler 24 Nisan’a kadar süre verdi ve SVB’nin iflas etmesine neden olan bank run konusunda Circle yetkililerinden bir cevap bekleniyor. Bu tam anlamıyla “kriptonun başına bela oldular” sözüne uyan bir durumdur.