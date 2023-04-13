En kötüsü bu ama birleri kaçarken diğerleri kucak açıyor. Web3 kripto şirketlerinin sırtında yükseliyor.

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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance son zamanlarda fazlasıyla gündemde. Büyük dağın derdi de büyük oluyor. Binance Global borsasıyla tüm dünyada devasa sayıda kullanıcıya hizmet veren kurum dört bir yandan kuşatılmış durumda. Üstelik açılan soruşturmaların dışında bir de asılsız iddialarla mücadele etmesi gereken bir Binance var.

Binance Kurucusu Açıklama

Binance CEO’su CZ bugün Hong Kong’da devam eden Web3 festivaline uzaktan bağlantıyla katıldı. Heyecan verici olan şey Çin’e bağlı özerk bir yapı olan Hong Kong, Web3 konusunda son derece istekli. Üstelik bölgedeki yetkililer açık biçimde bu konuya destek ve iştahını ifade ediyor. İşin en güzel yanıysa Web3’ün kripto şirketlerinin sırtında yükseliyor olmasıdır. Devam eden Web3 festivaline birçok altcoinin kurucusu, borsa yöneticisi ve diğerleri katıldı. Bu durum Asya merkezli bir kripto para ilgi patlaması ihtimalinin yanı sırada bize başka bir şey daha anlatmalı. Bir çoğumuz bugün yaşananların gelecekte Web3 daha da hayatımıza girdiğinde büyük işlerin sinyali olduğunu anlayacak. Belki de bir sonraki boğa koşusunun web3 kanalıyla kripto paralara odaklanan kurumsallar eliyle başladığını göreceğiz.

Konumuza dönecek olursak Binance CEO’su yaptırım yoluyla düzenlemeyi eleştirdi ve düzenleyici netliğe sahip olmamanın daha da kötü olduğu konusunda uyardı. Zhao, Hashkey Capital’den Deng Chao’ya şunları söyledi;

“Düzenleyici netliğin olmaması en kötüsüdür. Kötü kısıtlayıcı kripto düzenlemelerine sahip olmak bundan daha iyidir. Ve sonra belirsiz olanlara sahip olmak ve sonra insanları icra yoluyla kovalamak gerçekten çok kötü.”

Kripto Paraların Geleceği

Regülasyonla kriptonun geleceğini büyük ölçüde etkileyecek. Burada etkilemeden kanıt küresel ölçekte 1 milyar kullanıcıya ulaşılması sürecinin ne kadar uzayıp uzamayacağıyla ilgilidir. Nitekim kriptonun yasaklanması teknik olarak mümkün değil. Çünkü çekecek bir fiş bulamazsınız, eğer fişi çekemiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey vardır. O da dünya genelindeki tüm madencileri, doğrulayıcıları devre dışı bırakmak için dünyadaki elektriği kesmektir. Bu senaryoda avcı toplayıcı günlerimize dönmemiz gerekeceğiz için hiçbir ülkenin kriptoyu engellemesinin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Zhao‘nun görüşüne göre, kriptoya karşı düzenleyici girişimler sektörü ilgi odağı haline getiriyor.

“Bankaları kapatarak, fiat erişimini kapatarak, geleneksel finans piyasalarına daha fazla kısıtlama getirerek kriptoyu kontrol etmeye çalışıyorlar, bu da aslında daha fazla insanı kriptoya itiyor, bu da yapmak istediklerinin tersini yapıyor.”

Hong Kong’daki dört günlük etkinlik 10.000’den fazla katılımcıyı ve aralarında Zhao’nun da bulunduğu 300 sektör konuşmacısını ağırladı. Bununla birlikte CZ, gelecekte kripto düzenlemeleri konusunda iyimser. Düzenlemelerin ilk versiyonunun genellikle aşırı kısıtlayıcı olduğuna ve optimize edilmiş bir denge bulmanın biraz zaman alacağına inanıyor.

Binance bazı yargı bölgelerinde sorun yaşarken, Zhao diğerlerinin daha anlayışlı olduğuna inanıyor. Ülke bankaları kriptoyu desteklemeye başladığı için Hong Kong için iyimser.

“HK bankaları kriptoyu desteklemeye başladı. Daha fazla fonun oraya gittiğini göreceğiz. USDT tek başına 80 milyar dolar piyasa değerine sahip. Daha fazla stablecoin gelecek”.

Hong Kong’un en büyük sanal bankası ZA Bank, dijital varlıklar ve fiat para birimleri arasında köprü olmayı hedefliyor.