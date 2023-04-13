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Sıradaki Heyecan Verici Hedefleri! Shiba Coin Kaç TL? DOGE Coin Fiyatı Yorum!

Meme coin yatırımcıları için sırada ne var? Güncel veriler ikisi için kritik seviyeler olduğunu gösteriyor.
01:00
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme coinler 2021 yılında yaşadıkları parabolik yükseliş ardından topluluklarını daha da büyüttü. Halen en büyük altcoinler arasında popüler meme coinler var. Peki Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği 2 popüler meme coin için sıradaki beklenen hedefler hangileri? Yatırımcıların gözü hangi seviyelerde olmalı?

Shiba Coin Kaç TL?

Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada Türkiye merkezli kripto para borsalarında 0,0002182 TL’den alıcı buluyor. Ülkemizdeki borsalarda 92 milyon TL’nin üzerinde hacme ulaşacak Shiba Coin son 30 günde TL paritesinde %2,36 değer kaybetti. Günlük kaybı ise %1 civarında ve 21milyon.com adresinden bu veriler anlık olarak takip edilebiliyor.

Peki Shiba Coin için yatırımcılar hangi seviyelere odaklanmalı? Fiyat kaç dolara ulaşabilir ve kısa vadede düşüş yaşanacaksa hangi seviyeler gündemde olacak? En büyük ikinci meme coin’ın RSI göstergesi dört saatlik grafikte nötr bölgenin hemen altında bulunuyor. Kısa vadede yükselişin ivme kazanabilmesi için 0,00001125 bölgesinin aşılması gerekiyor. 1,3,5 Nisan tarihlerinde bu bölgeyi aşan fiyat kalıcı olamadı. Yaklaşık 8 Mart tarihinden bu yana bahsi geçen bölge direnç olarak test ediliyor. Eğer kısa vadede üstünde kapanışlar görürse 0,00001399 dolara kadar devam eden bir ralli görebiliriz. Tersi senaryoda 0,00001096 ve 0,0000099 dolara doğru yeni bir düşüş başlayabilir.

DOGE Coin Fiyatı Yorum

Dogecoin‘in hareketli ortalamalardan toparlanması %38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 0,09 dolara bile ulaşamadığı zayıf bir hareketti. Bu da ayıların her küçük yükselişte satış yaptığını gösteriyor. DOGE/USDT çifti hareketli ortalamalara geriledi, bu da ayıların pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştığını gösteriyor. Fiyatı hareketli ortalamaların altına çekerlerse, parite 0,07 dolarlık desteğine kadar sarkabilir.

Öte yandan, fiyat bir kez daha hareketli ortalamalardan toparlanırsa, boğaların agresif bir şekilde seviyeyi koruduğunu gösterecektir. Alıcılar daha sonra fiyatı 0,11 dolar bölgesine taşımak için mücadele edecek. Elon Musk’ın yakın zamanda Dogecoin topluluğuna yaptığı jest kısa süreli de olsa fiyata katkı sağlamıştı. Eğer yeni bir Musk desteği görmezsek en iyi ihtimalle fiyat yatay seyretmelidir. Özellikle Bitcoin hakimiyeti artmaya devam ederken.

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