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Muzip milyarder uzun süredir en büyük meme coin olan DOGE ile yakından ilgileniyor. Ve bu durum fiyatı etkiliyor. Son zamanlarda DOGE hakkında yaptığı paylaşımlar fiyatın yükselmesi/düşmesini sağladı. Peki son hamlesi neydi? Tesla ve Twitter CEO’su birkaç dakika önce bir kullanıcıya verdiği yanıtın ardından fiyatta yükselişe neden oldu.

DOGE Coin Neden Yükseliyor?

Bir kullanıcı Twitter hesabı üzerinden muzip milyarderi konu alan ve medyanın yanlış haberlerine odaklanan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından DOGE fiyatı anlık olarak yükseldi. Eğer Musk’ın Dogecoin konulu paylaşımları devam ederse daha fazla bu tarz hareket görebiliriz. Peki paylaşımın konusu neydi?

“Elon Musk hiç zümrüt madeni sahibi olmadı. Yanlış bilgi yayınlayan tüm medya kuruluşlarına 69.420 Doge’luk açık bir teklif. Bana varlığının bir kanıtını gönderin ve doge’unuzu alın.”

Bu paylaşıma Elon Musk yanıt olarak şunu yazdı;

“Bu madenin varlığını kanıtlayana bir milyon Dogecoin ödeyeceğim!”

Dogecoin fiyatı bu paylaşımın ardından aşağıdaki şekilde yükseldi.

Elon Musk ve Dogecoin (DOGE)

Piyasa değerine göre en büyük ve en eski meme coin olan DOGE geçmişte birçok kez Musk’ın eliyle büyük fiyat hareketleri gördü. Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden meme paylaşımlarına bayılıyor ve DOGE onun için geliştirilmiş gibi. Son zamanlarda DOGE ile ödeme, ödül gibi konularda birçok paylaşım yaptığını gördük. Yapay zekaya odaklanıp kriptodan artık uzak duracağını söylemesine rağmen Musk’ın kripto para odaklı paylaşımları arttı. Peki Elon Musk’ın DOGE fiyatını etkilediği hangi olayları gördük?