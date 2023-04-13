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Bitcoin ve Altcoin’ler Önemli Virajda! Bu Kritik 2 Veri Bekleniyor!

Bitcoin'in (BTC) 30 bin dolar, Ethereum'un (ETH) ise bin 900 dolar üzerinde kalma mücadelesi verdiği yeni günde yatırımcılar ABD'den gelecek iki kritik veriye odaklandı. İşte o veriler ve beklentiler.
09:15
13 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yoğun veri haftasının sonuna yaklaşılırken Bitcoin‘in (BTC) 30 bin doların, Ethereum’un (ETH) ise günün ilk saatlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Shanghai güncellemesi sonrası bin 900 doların üzerinde kalma mücadelesi verdiği görülüyor. En büyük iki kripto parada son durum bu şekildeyken yatırımcılar ABD’den gelecek iki kritik veriye odaklandı. İşte o veriler ve beklentiler.

Yatırımcıların Gözü İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Üretici Enflasyonu Verisinde

12 Nisan’da ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in enflasyonu dizginlemek için bir yıldır sürdürdüğü çabanın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya başladığına dair geçici sinyaller verdi. Şimdi yatırımcılar bugün saat 15.30’da ABD’den gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklanmış durumda.

İşsizlik maaşı başvuruları, ABD’de yaşayan ve ilk defa işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunan insanların sayısını inceleyen bir göstergedir. Özellikle Fed’in faiz artış politikasını sürdürdüğü bir ekonomide istihdama ilişkin önemli bir gösterge olan işsizlik maaşı başvuruları için beklenen veri 232 bin (önceki 228 bin) şeklinde. Piyasalar üzerinde önemli bir etkisi bulunan göstergenin normal şartlar altında düşük gelmesi pozitif bir gösterge iken güncelde Fed’in faiz artış politikasına rağmen işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterir.

Üreticilerin sattığı malın fiyatındaki değişimi ölçen ve genel enflasyonun çoğunluğunu oluşturan tüketici fiyatları enflasyonunun öncü göstergesi olan ÜFE için beklenen veri yüzde 0,1 (önceki – yüzde 0,1) şeklinde. Beklenenden yüksek gelen ÜFE verisi, ABD doları için pozitif, beklenenden düşük gelen ÜFE verisi ise negatif olarak kabul edilir.

BTC ve Altcoin’lerde Son Durum

BTC, gün içinde kaydettiği yüzde 0,50 yükselişle 30 bin 139 dolardan el değiştirirken, ETH ise aynı zaman diliminde yüzde 2,94 yükselişle bin 920 dolardan işlem görüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı günün en çok kazandıran altcoin’ler listesinde yüzde 11,30 yükselişle 0,2462 dolardan işlem gören WOO Network‘ün (WOO) başı çektiği görülüyor. Günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ise ilk sırada yüzde 5,94 düşüşle Stacks (STX) yer alıyor.

Veriler, kripto para piyasasının toplam değerinin gün içinde yüzde 1,09 artışla 1.23 trilyon dolar seviyesinde olduğuna işaret ediyor.

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