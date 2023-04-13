Ethereum Shanghai güncellemesinin yayınlanmasından yaklaşık on saat sonra toplamda 826 bin ETH stake sözleşmesinden çekilmek üzere sırada bekliyor. İşte güncelleme sonrası Ethereum stake sözleşmesindeki son durum.

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Ethereum Shanghai güncellemesinin yayınlanmasından yaklaşık on saat sonra toplamda 826 bin ETH stake sözleşmesinden çekilmek üzere sırada bekliyor. Şu anda Ethereum’un stake sözleşmesinde 33.61 milyar dolar değerinde 17.52 milyon ETH bulunuyor. İşte güncelleme sonrası Ethereum stake sözleşmesindeki son durum.

1.6 Milyar Dolarlık ETH Çekilmek Üzere Sırada Bekliyor

Ethereum’un Shanghai güncellemesinin günün ilk saatlerinde, TSİ 01.27’de başarılı bir şekilde gerçekleşen yaklaşık on saat sonra yaklaşık 1.6 milyar dolar değerinde ETH çekilmek için sıraya alındı. Tokens.unlock uygulamasının sağladığı verilere bu yazının hazırlandığı sırada 826 bin ETH çekim için sırada bekliyor.

Önümüzdeki 11 saat içinde 177.72 milyon dolar değerinde 92 binin üzerinde ETH‘nin çekilmesi tahmin ediliyor. Bu, Shanghai güncellemesi sonrası günlük ortalama 380 milyon dolar değerinde ETH çekilmesi anlamına geliyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, on-chain (zincir üstü) tahminleri Shanghai‘nin ardından doğrulayıcı ödüllerinden 2 milyar dolar değerinde 1.1 milyondan fazla ETH’nin çekileceğini gösteriyordu. Glassnode, ağ doğrulayıcılarının Shanghai’den sonraki ilk yedi gün içinde 170 bin ETH (317 milyon dolar) satabileceğini tahmin etmiş ve bunun ETH fiyatı üzerinde kabul edilebilir bir etkisi olabileceğinin altını çizmişti.

Şu Anda Ne Kadar ETH Stake Edilmiş Durumda?

Şu anda, ödüller hariç 17.52 milyon ETH stake edilmiş durumda ve bu toplam ETH arzının yüzde 15,59’una karşılık geliyor. Shanghai güncellemesinin yayınlanmasından bu yana stake sözleşmesinde stake edilen ETH miktarı net 76 bin 15 ETH (145 milyon dolar) azaldı ve 82 bin ETH çekilirken, yaklaşık 5 bin 860 ETH stake edildi.

Shanghai Güncellemesinin Ethereum İçin Önemi

Günün ilk saatlerinde başarılı bir şekilde gerçekleşen Shanghai güncellemesi ile Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) 4895 uygulamaya alındı. Kullanıcılar ve ağ doğrulayıcı artık ağ üzerinde stake ettikleri ETH’leri çekebiliyor.

Shanghai, EIP-1559 ve The Merge’in güncellemesinin ardından Ethereum için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Güncelleme sonrası Ethereum stake sözleşmesinden para çekme işlemleri etkinleştirildi ve böylece ağ tamamen Proof of Stake (PoS9 mutabakat mekanizmasına geçmiş oldu.