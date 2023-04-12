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Şimdi! Yüzde 100’den Fazla Arttı! Binance’deki Bu Altcoinlere Piyango Vurdu! FTT, SOL Coin ve Diğerleri!

Talih kuşu mu? Yoksa tuzak mı? Bunu sadece zaman gösterecek ancak şimdilik sıfıra gitme riskini göze alanlar iyi kazanç elde etti.
21:47
12 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son gelen haberin ardından spekülatif varlıklara ilgi duyan yatırımcıların yüzü fazlasıyla güldü. Fiyatı 100’den fazla yükseldi. Bu rallinin arkasındaki tek sebep ise yatırımcıların aniden katlanan umudu. Bir zamanlar dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan FTX şimdi yeniden gündemde. Peki FTX borsasıyla ilgili son durum ne?

FTT Token Neden Artıyor?

Spekülatif varlıklar yüksek risklidir ve bu sayede yatırımcıları çok daha ciddi kazançlar elde edebilir. FTX borsası iflas etti ve yeniden faaliyet geçme ihtimali sıfıra yakın. Ancak yine de bir grup yatırımcı elindeki FTT varlıklarını tutmaya devam ediyor. Peki bunların amacı ne? Sıfıra yakın ihtimalin gerçekleşmesiyle devasa kazanç elde etmeyi umuyorlar. Risk çok büyük ancak kazanç ihtimali de öyle. Bugün akşam saatlerinde son FTX duruşmasıyla ilgili bazı detaylar dolaşıma girdi. FTX avukatı önümüzdeki 2 ay içinde borsayı yeniden faaliyete geçirme planlarından bahsediyordu. Bu haber FTT Token fiyatının %100’ün üzerinde artması için yeterliydi.

Nitekim öyle de oldu. Günlükte 1,29 dolara kadar düşen fiyat aniden 3 dolara tırmandı. Yatırımcılar bir anda %100’ün üzerinde kazanç elde etti. FTT Token yazı hazırlandığı sırada 2,7 doların üzerinde bulunuyor ve fiyat ani iniş çıkışlara hazır görünüyor.

SOL Coin Neden Yükseliyor?

SOL Coin fiyatı da FTX ve Alameda’nın elinde ciddi anlamda SOL bulunduğu için hızla yükseldi. Sadece bu da değil FIDA, RAY, NEAR fiyatının da %15 ile %6 arasında kazanç elde ettiğini gördük. FTX borsasının yeniden açılması ihtimali Kasım ayında canı yanan yatırımcıların umudunu yeniden yeşertiyor. Sadece SOL Coin devasa bir ekosisteme sahip olmasına rağmen 30 doların üstünden 8 dolara kadar geriledi. FTX borsasının iflasının ardında yüz milyonlarca altcoinin satılması ihtimali yatırımcıları korkuttu.

Fakat bugün tam tersi bir hava var. Eğer ilerleyen saatlerde FTX veya ABD’li düzenleyicilerde borsanın yeniden açılması ihtimalini rafa kaldıran tersi yönde açıklamalar gelmezse bu altcoinler kazanımlarını büyük ölçüde koruyabilir. Ancak yatırımcıların aldıkları riskin boyutunu da net biçimde görmesi gerekiyor.

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