İlk 20 kripto para içerisinde bulunan bu altcoin'de balinalar hiç sonu yokmuşçasına kripto paralarını borsalara taşımaya başladı.

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Chainlink’in (LINK) zor günleri yakın zamanda sona erecek gibi görünmüyor. LINK’in fiyatı geçen hafta %5’ten fazla düşüş gösterdi. CoinMarketCap’e göre, bu yazının yazıldığı sırada LINK, 3,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle 7,19 dolardan işlem görüyordu.

Yatırımcılar LINK Satıyor

Lookonchain’in 11 Nisan’da attığı bir tweet, milyonlarca dolar değerindeki token’ın yakın zamanda satıldığını ortaya çıkardı. Dört ay önce Binance’ten LINK satın alan bir balina, yedi adres üzerinden 8,88 milyon dolar değerinde 1,2 milyon LINK’i Binance’e transfer etti.

Buna ek olarak, Aralık 2021’de Kraken’den LINK satın alan başka bir balina, 7,4 milyon dolar değerindeki 1 milyon LINK’i 10 adres aracılığıyla Gate.io’ya aktardı. Bu satışlar, yatırımcılar arasında LINK’e olan güvenin azaldığını gösteriyor olabilir.

İşlemlerin ani etkileri LINK’in günlük grafiğine yansıdı ve fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık %3 oranında düştü. Benzer bir eğilim Token Terminal’in son 180 gün içinde LINK token sahiplerinin sayısında bir düşüş olduğunu gösteren verilerine de yansıdı.

Link İçin Karanlık Günler mi var?

LINK’in günlük grafiğini kontrol ettikten sonra, token’ın önümüzdeki birkaç zorlu güne katlanmak zorunda kalacağı giderek açık bir hale geliyormuş gibi görünüyor. Piyasa göstergelerinin çoğu düşüş eğilimindeydi. Örneğin, MACD düşüş eğilimi gösterdi.

LINK’in CMF’si bir düşüş kaydetti ve nötr bölgenin daha da altına yöneldi. RSI da CMF’yi takip etti, gösterge gerçekten satıcıların lehineydi. Bununla birlikte, 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın biraz üzerinde olduğu için EMA şeritleri yükselişini sürdürdü.

CryptoQuant’a göre, Chainlink’in döviz rezervi yazım zamanında yükseldi ve bu da daha yüksek satış baskısının geldiğini gösterdi. Bu durum, LINK’in borsa girişinin son zamanlarda önemli ölçüde artmasıyla daha da kanıtlandı.

Santiment’ten alınan veriler LINK’in borsalardaki arzının da yükseldiğini ortaya koydu. Buna, tipik bir düşüş sinyali olan borsalar dışındaki arzda bir düşüş eşlik etti. Ancak, fiyat düşüşüne rağmen, LINK’in ağırlıklı duyarlılığının marjinal bir iyileşme göstererek toparlanma belirtileri gösterdiğini görmek gerçekten yatırımcıyı şaşırtmış olabilir.