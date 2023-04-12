Bugün Bitcoin (BTC) için yüksek volatiliteye sahip bir gün ve yatırımcılar heyecanla açıklanacak verileri bekliyordu. Öğleden sonra gelen enflasyon verileri son derece iyiydi. 9 aydır üst üste enflasyon düşüyor ve Fed’in istediği şey de bu. Fakat daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Biraz önce açıklanan Fed tutanakları da bu minvalde kritik öneme sahipti.
Yazı hazırlandığı sırada heyecanla beklenen FOMC Tutanakları açıklandı. Fed Tutanakları olarak da bilinen doküman son FOMC toplantısında alınan ve gelecekte alınması muhtemel kararları içeriyor. Bu açıdan fiyat üzerinde ciddi volatiliteye sebep olabiliyor. Çok uzak değil 2022 başına dönersek Bitcoin fiyatının açıklanan Aralık toplantısı tutanaklarıyla nasıl düştüğünü hatırlayacağız. Bu toplantıda faiz artışlarından bahsediyordu. Şimdi tam tersini görmeliyiz. Fed toplantı tutanakları bize sonraki toplantılarda risk piyasalarına lehine atılabilecek adımlarla alakalı bilgiler vermeli. 2022 başında yaşanan şeyin tam tersini göreceğimiz bir hareketi kripto paralarda tetiklemeli.
Peki, FOMC tutanaklarına dönersek buradaki detayları madde madde ele alalım.
Bitcoin fiyatı tutanakların açıklanmasının ardından yeniden 30.000 dolara çıksa da fiyat halen bu bölgenin altında bulunuyor. Kredi sıkılaşmasının ekonomi üzerindeki baskısı hesaba katıldığında faizlerin daha düşük bir zirvede durdurulması ihtimalini Powell da söylemişti. Tutanaklardan görüyoruz ki üyeler bu konuyu ciddi anlamda ele aldı.
Kripto paralar henüz bu gelişmeye ciddi anlamda olumlu bir tepki vermemiş olsa da faiz tavanına yaklaşıldığına dair sinyaller yatırımcılara umut veriyor. İlerleyen dakikalarda Bitcoin fiyatında bunun yansımalarını görebiliriz.Nitekim 21:17 itibariyle ikinci 15 dakikalık mumu Bitcoin daha yüksek açtı. İlerleyen saatlerde Ethereum önemli bir güncelleme yapacak ve bu Merge benzeri bir hareketliliği tetikleyebilir. Bugün gelen enflasyon verisiyle birlikte FOMC Tutanakları kısa vadede risk piyasaları için pozitif görünüyor.
Ancak orta vadede resesyon riskiyle ilgili daha fazla şey duyacağız ve bu durum piyasaları olumsuz etkileyebilir.