Kripto yatırımcısı için son derece yoğun bir gün. Biraz önce açıklandı ve önemli detaylar içeriyor.

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Bugün Bitcoin (BTC) için yüksek volatiliteye sahip bir gün ve yatırımcılar heyecanla açıklanacak verileri bekliyordu. Öğleden sonra gelen enflasyon verileri son derece iyiydi. 9 aydır üst üste enflasyon düşüyor ve Fed’in istediği şey de bu. Fakat daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Biraz önce açıklanan Fed tutanakları da bu minvalde kritik öneme sahipti.

Fed Tutanakları Açıkladı

Yazı hazırlandığı sırada heyecanla beklenen FOMC Tutanakları açıklandı. Fed Tutanakları olarak da bilinen doküman son FOMC toplantısında alınan ve gelecekte alınması muhtemel kararları içeriyor. Bu açıdan fiyat üzerinde ciddi volatiliteye sebep olabiliyor. Çok uzak değil 2022 başına dönersek Bitcoin fiyatının açıklanan Aralık toplantısı tutanaklarıyla nasıl düştüğünü hatırlayacağız. Bu toplantıda faiz artışlarından bahsediyordu. Şimdi tam tersini görmeliyiz. Fed toplantı tutanakları bize sonraki toplantılarda risk piyasalarına lehine atılabilecek adımlarla alakalı bilgiler vermeli. 2022 başında yaşanan şeyin tam tersini göreceğimiz bir hareketi kripto paralarda tetiklemeli.

Peki, FOMC tutanaklarına dönersek buradaki detayları madde madde ele alalım.

Fed Tutanakları açıklandı.

açıklandı. Yetkililer bankalardaki çalkantının ardından faiz oranları için hedef aralığını düşürdü.

Katılımcılara göre, toplantı öncesi son veriler enflasyondaki düşüşün beklenenden daha yavaş ilerlediğine işaret ediyor.

Katılımcılar, Fed’in ve diğerlerinin eylemlerinin bankacılık sektörü koşullarını sakinleştirmeye yardımcı olduğu konusunda hemfikir.

Bankacılık krizinden önce, birçok katılımcı uygun politika rotasının Aralık ayına göre biraz daha yüksek olduğunu düşünüyordu.

Fed’in 21-22 Mart toplantısında katılımcılar, bankacılık sektöründeki streslere rağmen faiz oranı tahminlerini Aralık ayına göre değiştirmedi.

Fed üyeleri 2023’ün sonlarından itibaren ılımlı bir resesyon öngördü. Katılımcılar konut dışı temel hizmetlerde enflasyonun düştüğüne dai̇r çok az kanıt olduğu konusunda hemfikir.

Mart ayındaki Fed toplantısında tüm yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekledi. Katılımcılar bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğu konusunda hemfikir.

Katılımcılar, bankacılık sektöründeki gelişmelerin daha sıkı kredi koşullarına yol açarak faaliyetler, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı görüşünü dile getirmiştir.

Ancak bu katılımcılar, attıkları adımların durumu sakinleştirmeye ve yakın vadeli riskleri azaltmaya yardımcı olduğunu ve bir artışın uygun olduğuna karar vermelerine olanak tanıdığını belirtmiştir.

Birçok Fed yetkilisi politika esnekliğine duyulan ihtiyacı vurgulamıştır.

Birkaç yetkili Mart ayı FOMC toplantısında ara verilip verilmeyeceğini değerlendirdi. Birkaç katılımcı, bu toplantıda faiz oranlarını değiştirmemenin uygun olup olmayacağını tartıştıklarını belirtti.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı tutanakların açıklanmasının ardından yeniden 30.000 dolara çıksa da fiyat halen bu bölgenin altında bulunuyor. Kredi sıkılaşmasının ekonomi üzerindeki baskısı hesaba katıldığında faizlerin daha düşük bir zirvede durdurulması ihtimalini Powell da söylemişti. Tutanaklardan görüyoruz ki üyeler bu konuyu ciddi anlamda ele aldı.

Kripto paralar henüz bu gelişmeye ciddi anlamda olumlu bir tepki vermemiş olsa da faiz tavanına yaklaşıldığına dair sinyaller yatırımcılara umut veriyor. İlerleyen dakikalarda Bitcoin fiyatında bunun yansımalarını görebiliriz.Nitekim 21:17 itibariyle ikinci 15 dakikalık mumu Bitcoin daha yüksek açtı. İlerleyen saatlerde Ethereum önemli bir güncelleme yapacak ve bu Merge benzeri bir hareketliliği tetikleyebilir. Bugün gelen enflasyon verisiyle birlikte FOMC Tutanakları kısa vadede risk piyasaları için pozitif görünüyor.

Ancak orta vadede resesyon riskiyle ilgili daha fazla şey duyacağız ve bu durum piyasaları olumsuz etkileyebilir.