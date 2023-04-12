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Kripto veri sağlayıcısı CoinMarketCap (CMC), “CoinMarketCap Q1 2023” isimli bir rapor yayımladı. Raporda, kripto para piyasasının 2023 yılının 1. çeyreğine ilişkin genel durumu ele alındı. Ayrıca raporda 1. çeyrekte büyüyen sektörler, kripto ekosistemindeki yeni projeler ve piyasa duyarlılığı gibi pek çok konuya daha yer verildi.

Piyasaya Genel Bakış ve SVB Krizi

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, yılın başından bu yana önemli bir yükseliş kaydederek 1,18 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken günlük işlem hacimleri de benzer bir yükseliş ile 40 milyar doları aştı. Silicon Valley Bank (SVB) krizi, kripto para piyasasının Mart ayında çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri, 9-11 Mart tarihleri arasında önemli bir düşüş yaşadı. Bu esnada Bitcoin de kısa bir süreliğine 20.000 doların altına gerilerken çoğu kripto para biriminde de yüksek oranlarda değer kaybı kaydedildi. Ancak SVB krizinin ardından yatırımcılar, bu korku ve belirsizlik ortamının etkisiyle büyük ölçüde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi piyasa değeri yüksek kripto para birimlerine yönelmeye başladı. Ardından BTC ve ETH kısa bir sürede toparlanarak yeniden yükselişe geçti ve Mart ayının ortalarından itibaren yeni bir yükseliş ivmesi yakaladı. BTC’deki bu değer artışlarının da etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi yeniden yükselişe geçti ve kripto para piyasasındaki belirsizliğin sebep olduğu düşüş ivmesi, büyük ölçüde tersine döndü.

Öne Çıkan Sektörler

CoinMarketCap, raporunda öne çıkan sektörleri de ele aldı ve piyasa değerlerindeki artış yüzdelerine ilişkin verileri paylaşarak sektörleri sıraladı. Listenin en üst kısmında ETH2.0 Staking yer alıyor. ETH2.0 Staking’in ardından da Rollups (Rollup Platformları), Storage (depolama), VR/AR ve Smart Contracts (Akıllı sözleşmeler) sırasıyla en çok büyüyen sektörler arasında yer alıyor.

CMC, yüzdelik olarak en çok büyüyen sektörlerin yanı sıra yüzdelik olarak en çok dijital varlık listelenen sektörleri de sıraladı. Listenin birinci sırasında NFT’ler yer alıyor. İkinci sırada Gaming ve üçüncü sırada ise DeFi (merkeziyetsiz finans) var.

2023’ün Birinci Çeyreğinde Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Raporda, kripto para piyasasının 1. çeyrek performansına da yer verildi ve 2023 yılının 1. çeyreğinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri sıralandı. Conflux (CFX), %1500’e yakın bir yükseliş kaydederek bu süre zarfında yüksek işlem hacimlerine sahip kripto varlıklar arasında en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.

Ethereum Shanghai Yükseltmesi

Kripto ekosisteminde 2023 yılının en çok beklenen gelişmeleri arasında yer alan Ethereum Shanghai yükseltmesinin yaklaşması ile birlikte birinci çeyrekte ETH’nin fiyat performansı da nispeten yatırımcılar tarafındaki pozitif beklentinin artması ile birlikte artış gösterdi. Kripto para piyasasının da yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte Mart ayının ortalarından itibaren değer artışlarına hız kazandıran ETH, kritik direnç seviyelerini aşmayı başardı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Stablecoin’ler

SVB krizi, USDC’ye de büyük bir darbe vurdu. USDC’yi ihraç eden şirket olan Circle’ın Silicon Valley Bank’te 3 milyar doların üzerinde bir nakit rezervinin bulunduğunun anlaşılmasının ardından USDC 1 dolarlık stabilitesini kaybetti ve 0,88 dolar seviyelerine kadar geriledi. Öte yandan düzenleyici kurumların başlattıkları soruşturmaların ardından Paxos da BUSD ihracını durdurdu.

Bu iki stabil kripto para biriminde yaşanan bu son güncel gelişmeler ile birlikte önemli bir kan kaybı oldu. Ancak BUSD ve USDC’deki bu kan kaybı, USDT’ye yaradı. Piyasa değeri bakımından halihazırda kripto ekosisteminin lider stabil kripto para birimi olan USDT’nin piyasa değerinde de bu süreçte önemli bir artış kaydedildi.

Yapay Zeka (AI) Projeleri

ChatGPT’nin dünya çapında büyük bir popülarite kazanması ile birlikte kripto para ekosistemindeki yapay zeka projeleri de çok kısa bir süre içerisinde yatırımcıların radarına girdi. SingularityNet (AGIX) ve Render (RNDR) gibi yapay zeka odaklı kripto para projeleri, birçok kripto veri sağlayıcısı platformlarda arama trendlerinde üst sıralara yerleşti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek voaltiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.