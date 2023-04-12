Dün hakkında çıkan gözaltı haberinin ardından CZ tarafından desteklenen Justin Sun bugün Binance ve CZ tarafını kızdırabilecek bir açıklama yaptı.

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Justin Sun’ın sahibi olduğu TRON ağının yerel token’ı olarak işlem gören TRX, yakın bir zamanda kripto borsası Binance’in ABD şubesinden delist edilecek ve artık işlem görmemeye başlayacak.

Binance Kararını Verdi

Binance, kararının periyodik bir değerlendirmenin sonucu olduğunu ve değerlendirmesinin, bir token’ın risk profilindeki değişimler, işlem hacmi ve likiditedeki değişiklikler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir token’ın düzenleyici statüsü ve dolandırıcılık davranışının kanıtı da dahil olmak üzere çeşitli kriterlerden etkilendiğini açıkladı.

Borsa, 17 Nisan saat 10’da işleme kapanacak olan token’ın listeden çıkarılmasına yol açan olayın kesin nedenleri belirtmese de, para çekme işlemleri açık kalmaya devam edecek. Dünyanın en büyük borsasının ABD kolunun listeden çıkarılmasıyla birlikte TRX yatırımcıları, TRON’un fiyatının önümüzdeki haftalarda nereye gideceği konusunda şüphe duyuyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, TRX’in ay sonundaki potansiyel fiyatını ölçmek için kripto takip platformu PricePredictions’taki makine öğrenimi algoritmaları devreye girdi.

Hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları (BB), göreceli güç endeksi (RSI), ortalama gerçek aralık (ATR) ve diğerleri gibi teknik analiz (TA) göstergelerine dayanan algoritmalar, 30 Nisan’da alınan en son verilere göre TRON’un 30 Nisan 2023’te 0,62779 dolar fiyatla işlem göreceğini tahmin etti.

TRON Fiyat Analizi

Son verilerin gösterdiği üzere, TRON şu anda 0,06417 dolar fiyattan işlem görüyor ve gün içinde %3,79’luk bir düşüş kaydetti. Toplam piyasa değeri 5,8 milyar dolara geriledi. Finans ve kripto izleme web sitesi TradingView’deki bir günlük göstergelerdeki TRON duyarlılığı düşüş eğiliminde.

Duyurunun ardından TRX %5’ten fazla düşerek 0,06 dolardan işlem görmeye başladı, ancak 11 Nisan Çarşamba günü Doğu Saatiyle 07:15’e kadar bu kaybın yaklaşık yarısını telafi etmişti. Tron’un kurucusu Sun, karardan etkilenmediği izlenimini verdi ve Reuters’e Binance’in etkisinin asgari düzeyde olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nin listeden çıkarılması nispeten küçük olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Ayrıca TRX’in Binance.US’deki işlem hacminin günde bir milyon dolardan az olduğunu, oysa token’ın tüm işlem hacminin 400 milyon dolar olduğunu da sözlerine ekledi.