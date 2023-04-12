Kripto para piyasasının popüler işlem platformlarından olan Binance yeni bir etkinliğe imza atıyor. Yapılan açıklamalara göre etkinlik dönemi 17.04.2023 21.00 (TSİ) – 17.05.2023 21.00 (TSİ) olan kampanyaya katılım detaylarına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Etkinliğe katılmak için bu link üzerinden “Hemen Katıl” butonuna tıklamanız ve sizden sadece Telegram adınızın istendiği formu doldurmanız gerekiyor. Ayrıca açıklamalara göre etkinliğe katılabilmek için etkinlik dönemi boyunca Binance Global Türkçe Telegram kanalında aktif bir şekilde yer almanız gerekiyor. Etkinlik tarihleri arasında combot aktiflik sıralamasında ilk 50’de yer alan ve 100 USDT değerinde alım veya satım hacmine sahip kullanıcılar kısa listeye alınacak. Daha sonra ise kısa listede yer alan katılımcılar; “diğer kullanıcılara ne kadar yardımcı olduğu, ne kadar bilgilendirici içerikler paylaştığı ve diğer kullanıcılara karşı davranışları” kriterleri göz önünde bulundurularak Angel’lar tarafından puanlanacak.
Yapılan açıklamalara göre puanlama sonrasında ilk 15’de yer alan kullanıcılar aşağıdaki “Ödül Tablosu” bölümünde gösterildiği şekilde ödüllendirilecek.
Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre etkinlik kurallarını yerine getiren ancak ilk 15’e giremeyen tüm kullanıcılar 500 USDT ödül havuzunu paylaşacak. Garanti ödül havuzundan her kullanıcının en fazla 10 USDT kazanabileceği de açıklamalar arasında yer alıyor.
Yapılan açıklamalara göre aşağıdaki kullanıcılar etkinliğe katılamayacak:
Dolayısıyla işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance’in düzenlediği etkinliğe katılabilmek ve ödül kazanabilmek için Telegram’da aktif bir şekilde ve kurallara uygun olarak yer almak önemli. Bunun yanında yapılan açıklamalara göre ödüller, her kategorinin kazananlarına USDT nakit kuponları olarak dağıtılacak.
Bunlara ek olarak etkinliğe katılabilmek için tabii ki Binance hesabınız da bulunulmalı. Eğer Binance hesabınız yoksa bu link ile platforma kayıt olabilirsiniz.