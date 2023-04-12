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Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı son bir hafta içerisinde küçük çaplı düşüşler yaşadı. ABD verilerinin açıklanması sonrasında token’da beklentiler ne yönde?

SHIB’de Güncel Veriler!

Popüler meme token SHIB’in mevcut konum itibariyle fiyatı, bir haftada %3,5 düştü. Ancak meme token yılın başından bu yana %34 oranında bir artış kaydetti. Bu ay içerisinde Shibarium Layer-2 ağının tam olarak piyasaya sürülmesini bekleyen kripto para, son birkaç haftadaki göreli performansını telafi edecek şekilde hareket edebilir.

Uzmanlara göre SHIB’in göstergeleri, yakın gelecekte bir toparlanma rallisi ile dibi görebileceğini gösterebilir. Özellikle kripto paranın göreceli güç endeksi (RSI), son birkaç saat içinde aşırı satış konumuna düştükten sonra yeniden yükselmeye başladı. SHIB’in 30 günlük hareketli ortalaması, birkaç gün süren bir düşüşün ardından yeniden yükselmeye başlamasına rağmen hala 200 günlük ortalamasının altına gerilemedi. Ayrıca analistler açıklanan göstergelere ve SHIB’in son haftalarda düşük performans gösterdiği gerçeğine dayanarak, teknik olarak meme token’ın yakında toparlanması bekleniyor.

Shibarium Beklentileri!

Kısa ve uzun vadeli bir SHIB rallisini tetikleyebilecek gelişmenin önümüzdeki birkaç hafta içinde tam bir kamuoyuna lansmanı yapılacak olan Layer-2 ağ Shibarium’un yakında gelişiyle desteklenebilir. Shibarium’un resmi sitesinden açıklanan verilere göre, ağında uygulama başlatmak için projelerden binlerce başvuru aldığını da ortaya koydu. Bu durum önümüzdeki aylarda ne kadar büyüyebileceğini gösterebilir. Ayrıca analistlere göre Shibarium, Shiba Inu’nun ekosistemi için gerçek bir dönüm noktası olabilir.

Öte yandan daha fazla uygulama SHIB’i yerel token olarak kullanmaya başladıkça, bu durum SHIB’in kullanımının giderek artmasına neden olabilir. Ayrıca Shibarium, SHIB yanma oranının artmasına neden olacak ve talep artmaya başladığında kripto paranın arzı kısıtlanabilir. Bu nedenle uzmanlara göre piyasa, Shibarium’un halka arzını takip eden dönemde SHIB’nin 0,000015 dolara ve ardından 0,00002 dolara yükseldiğini ve yılsonunda 0,00003 dolara veya 0,00004 dolara ulaşmasına tanık olabilir.