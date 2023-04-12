Yakından takip edilen makroekonomist Jeff Snider, Bitcoin (BTC) ve altcoin'leri de ilgilendiren öngörüsü ile yatırımcıları umutlandırdı.

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Yakından takip edilen makroekonomist Jeff Snider, ABD merkez bankası Federal Reserve’in (Fed) faizi er ya da geç indirmeye başlaması için ortamın hazır olduğunu düşündüğünü ifade ederek Fed’in çok sert şekilde frene basacağını iddia etti.

Fed’in Hızla Harekete Geçmesini Bekliyor

Makroekonomist Jeff Snider, son analiz videosunda ABD ekonomisinin zayıflama sinyalleri verdiğini ve ABD’deki finans sektörünün birtakım aksaklıklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Piyasa uzmanına göre, geçtiğimiz ay Silicon Valley Bank’ın (SVB) ve Credit Suisse’in iflası finansal aksaklıkların sadece başlangıcı. Snider ayrıca Mart ayında bordroların 236 bin artmasının ardından ülkedeki işgücü piyasasının yavaşlama belirtileri göstermeye başladığını ve bunun Ocak ayında yaratılan 472 bin istihdamın önemli ölçüde altında kaldığına dikkat çekti.

Snider, mevcut makro koşulların Fed’in odağını enflasyonla mücadeleden ekonomiyi tam anlamıyla bir durgunluktan kurtarmaya kaydırmaya zorlayacağını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Ekonomik zayıflama arttıkça finansal sektörünün bozulma ihtimali de artıyor. Bu durumlarda Fed’in tepki fonksiyonunda hızlı bir hareketlilik olur, böylece faiz indirimleri nispeten kısa süre içinde başlar, hızlı ve öfkeli bir şekilde gelir. Şu anda piyasalar tam olarak bunu fiyatlıyor. Piyasalar, faiz indirimlerine hızlı bir geçiş ve ardından faiz indirimleri gerçekleştiğinde bir dizi hızlı faiz indirimi olacağını fiyatlıyor. Bu, ekonomi ve Fed’in tarihine hiç de aykırı bir durum değil. Aslında, Fed tarihiyle mükemmel bir uyum içinde çünkü Fed genellikle piyasaları ve ekonomiyi takip eder.

Bundan Önce Fed’den Faiz İndirimi Beklemediğini Söylemişti

Makroekonomist, bu sürpriz açıklamasından kısa bir süre önce Fed’in faizleri indirme gibi bir niyeti olmadığını söylemiş olsa da gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından bu görüşünün değiştiğini de ekledi. Snider, öngörüsü için 2001 yılında ülkenin dot-com resesyonuna girdiğinde Fed’in verdiği tepki de dahil olmak üzere birçok örnek vererek şunları söyledi:

2000 yılında FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) işgücü açığı ve enflasyon riskleri dışında herhangi bir şeyi dikkate almayı reddetti. 2001’in Ocak ayından itibaren ortaya çıkan daha fazla zayıflık ve hisse senedi iflası politika yapıcıların düşünülemez dedikleri faiz indirimlerinin birkaç hafta içinde gelmesine neden oldu.

Snider, endişe verici makroekonomik verilere ek olarak, Hindistan Merkez Bankası, Avustralya Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası da dahil olmak üzere bir dizi merkez bankasının faiz artırımı sürecine şimdiden ara verdiğinin altını çizdi:

Bütün parçalar yerine oturuyor ve bu parçalar arasında sonuncusu birkaç merkez bankasının halihazırda duraklama aşamasında olması. Bu noktada Fed’in de çok geride olmadığına inanmak durumundayım. Artık Faiz artırım günleri inanılmaz derecede sayılı ve sonuna geldik denilebilir.

Fed’in faiz indirim sürecine girmesi beklendiği gibi Bitcoin (BTC) ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklarda sert yükselişleri beraberinde getireceği için oldukça önemli.