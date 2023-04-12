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Mart ayında Ripple (XRP) fiyat hareketi oldukça dalgalıydı. Kripto para birimi 0,37 dolar’dan düşük bir seviyeden başlayıp ardından 24 Mart’ta 0,41 dolardan 29 Mart’ta 0,57 dolara yükseldi. Yaşanan ani artış, sadece beş gün içinde piyasa değerine 8 milyar doların üzerinde bir değer kattı.

Ripple’da Hareketlilik!

Jim Cramer’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı davayı kazanamayabileceğini öne sürmesinden kısa bir süre sonra token %14’e varan bir gerileme yaşadı . Token 0,49 dolara düştüğünden beri, XRP bir miktar zemin kazandı ve kritik 0,50 dolar seviyesinin üzerindeki desteğini geri kazandı. Ancak uzmanlara göre yaşanan hareket yatırımcıları kripto para biriminin bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktı.

Kripto para izleme platformu CoinMarketCap üyeleri tarafından yazı kaleme alındığı tarihte kullanılan 1.574 topluluk oylamasına göre, XRP’nin 30 Nisan’a kadar ortalama fiyatı olan 0.4717 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Kripto para topluluğunun son altı aydaki XRP token tahminlerinin %89’luk bir tarihsel doğruluğa sahip olduğunu ve bu tahminlerin onları yapay zeka (AI) platformları tarafından yapılan fiyat tahminlerine uygun bir alternatif haline getirdiğini belirtmek de fayda olabilir.

Ripple Fiyat Tahmini!

Bununla birlikte mevcut konum itibariyle XRP son verilerin gösterdiği gibi gün içinde %3,28 oranında bir düşüş kaydederek 0,50 dolar fiyatıyla el değiştiriyor ve toplam piyasa değeri 26 milyar dolar. Ayrıca uzmanlara göre son zamanlardaki aksiliklere rağmen XRP, önemli bir fiyat artışını tetikleyebilecek çok önemli bir seviyeye yaklaştığı için toparlanma şansına sahip olabilir. 11 Nisan’da kripto para analisti Ali Martinez, XRP’nin 0,54 dolar seviyesinin üzerinde üç günlük bir mum çubuğu tutmayı başarması halinde %47 oranında büyük bir fiyat artışı yaşayabileceğini öne sürdü.

Ali Martinez ayrıca başarılı bir kırılmanın XRP fiyatını 0,80 dolara yükseltebileceğini ve bunun hem inişler hem de çıkışlar gören kripto para birimi için kayda değer bir toparlanmaya işaret edeceğini belirtti. Grafik modellerine rağmen SEC’in Yargıç Analisa Torres’e verilen Bekleyen Özet Karar Önergesini daha fazla desteklemek için ek bir yetki mektubu sunduğu ortaya çıktı. 11 Nisan’daki son başvuru, özet karar önergesini desteklemek için yeni bir argüman. Ripple’ın SEC’e karşı açtığı davayı kazanma şansına ilişkin hissiyatı etkileyebilir.